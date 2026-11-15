„Presrećan sam zbog pobede, ali još više zbog načina na koji sam uspeo da je ostvarim. Znao sam da me čeka izuzetno težak protivnik i da ću morati da pružim maksimum od prve do poslednje sekunde. U ovakvim mečevima nema lakih trenutaka, ali verovao sam u sebe, svoj rad i sve ono što smo pripremali sa trenerima. Bilo je teško, bilo je velikih izazova, ali nisam odustajao ni u jednom trenutku. Posebno mi je drago što sam u završnoj rundi uspeo da pokažem svoju pravu snagu i završim meč na najbolji mogući način. Za mene je najveća čast da predstavljam Srbiju. Kada uđem u ring, ne borim se samo za sebe, već za svoju zemlju, svoj tim i sve ljude koji veruju u mene i podržavaju me. Ova pobeda mi daje dodatnu motivaciju da nastavim još jače, da radim i da se borim za još veće rezultate. Ovo je tek jedan korak na putu ka ciljevima koje sam sebi postavio“, poručio je Rastko Simić.