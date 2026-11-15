EVROPA I PANAMERIKA GLEDALE - SRBIN POBEDIO: Rastko Simić demonstrirao šampionski karakter!
Reprezentativac Srbije Rastko Simić je na prestižnom međunarodnom timskom okršaju najboljih boksera Evrope i panameričkog kontinenta ostvario je izuzetno značajnu pobedu protiv Kanađanina Džoša Oforija, trijumfovavši jednoglasnom odlukom sudija - 5:0 u kategoriji do 80kg.
U meču visokog intenziteta, protiv izuzetno kvalitetnog i fizički snažnog protivnika, Simić je pokazao sve ono što odlikuje vrhunskog sportistu: tehničku zrelost, taktičku disciplinu, mentalnu snagu i nepokolebljivu želju za pobedom.
Sudijski kartoni (4×29:28 i 30:27) najbolje potvrđuju kvalitet njegovog nastupa. Posebno impresivne bile su prva i treća runda. Nakon ubedljivo osvojene prve deonice, Rastko je u završnoj rundi pokazao šampionski karakter, preuzeo potpunu kontrolu nad borbom i osvojio svih pet sudijskih glasova.
Ova pobeda ima posebnu težinu jer je ostvarena u okršaju najboljih predstavnika dva kontinenta, na sceni na kojoj se kvalitet ne dokazuje rečima, već isključivo u ringu.
„Presrećan sam zbog pobede, ali još više zbog načina na koji sam uspeo da je ostvarim. Znao sam da me čeka izuzetno težak protivnik i da ću morati da pružim maksimum od prve do poslednje sekunde. U ovakvim mečevima nema lakih trenutaka, ali verovao sam u sebe, svoj rad i sve ono što smo pripremali sa trenerima. Bilo je teško, bilo je velikih izazova, ali nisam odustajao ni u jednom trenutku. Posebno mi je drago što sam u završnoj rundi uspeo da pokažem svoju pravu snagu i završim meč na najbolji mogući način. Za mene je najveća čast da predstavljam Srbiju. Kada uđem u ring, ne borim se samo za sebe, već za svoju zemlju, svoj tim i sve ljude koji veruju u mene i podržavaju me. Ova pobeda mi daje dodatnu motivaciju da nastavim još jače, da radim i da se borim za još veće rezultate. Ovo je tek jedan korak na putu ka ciljevima koje sam sebi postavio“, poručio je Rastko Simić.
Budimpešta i okršaj Evrope i Panamerike je bila mesto još jedne potvrde da Srbija ima boksera koji može ravnopravno da se nosi sa najboljima na međunarodnoj sceni.
Rastko Simić nije ostvario samo pobedu u ringu. Pokazao je da se šampioni prepoznaju po tome kako odgovaraju na izazove, kako se bore kada je najteže i koliko su spremni da daju za grb na grudima.
Njegov trijumf protiv kanadskog predstavnika još jedna je potvrda kvaliteta, potencijala i snage srpskog boksa.
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