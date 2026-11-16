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Iznenađeni su bili čak i holandski mediji, jer je tinejdžerka (rođena 25. marta 2007.) punog imena Endžel Mila Dijana Daleman, "počistila led" na kojem se doduše nije pojavila Juta Lirdam, ali jeste svetska rekorderka Femke Kok i mnoge druge etablirane brzoklizačice.

Iako je u dosadašnjoj omladinskoj karijeri osvojila mnogo zlatnih medalja i na "short track" i na "long track" stazama niko nije očekivao da će se tako brzo Endžel prilagoditi najjačoj seniorskoj konkurenciji: na 1.000 metara postavila je rezultat 1:14,07 minuta i bila za sekund ipo brža od drugoplasirane Kristine Šumekove iz Kazahstana, dok je treća bila Viktorija Dabrovska iz Poljske.

Srebrna sa Olimpijskih igara i večito druga na 1.000 metara, Holanđanka Femke Kok stigla je u cilj kao šestoplasirana sa gotovo dve sekunde iza pobednice.

Novi šok za svetsku rekorderku na 500 metara je stigao na "njenoj" stazi, nakon dve ipo godine doživela je prvi poraz u najkraćem sprintu. Kok je postavila rezultat 37,49 sekundi, ali je to bilo nedovoljno da bi se pobedila devojka sa tri imena: Endžel je prošla kroz finiš liniju sa vremenom 37,37 sekundi, dok je treće mesto pripalo njihovoj zemljakinji Suzan Šulting.

U trkama srednjih distanci, u ženskoj konkurenciji, velikih iznenađenja nije bilo, Norvežanka Ragne Viklund pobedila je i na 1.500 i na 3.000 metara.

1/5 Vidi galeriju Svetski kup u brzom klizanju Foto: Orange Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na 3.000 metara iza nje su se plasirale Holanđanke Marijke Grunevud, Džoj Bune i Merel Konin, dok je na 1.500 metara Viklund bila brža od Džoj Bune i Mej Han iz Kine.

U muškoj konkurenciji mladi Čeh Metodij Jilek (20) je potvrdio smenu generacija i takoreći bez napora pobedio na 5.000 metara rezultatom 6:04,77 minuta, popravivši rekord pekinške ledene piste za više od četiri sekunde.

Jilek je bio i treći na 1.500 metara, trci u kojoj je pobedio domaći takmičar Žonjan Ning. To je bila Ningova druga zlatna medalja prvog dela Svetskog kupa pošto je prethodno pobedio i na 1.000 metara postavivši novi rekord staze (1:07,43 minuta) nadmašivši rezultat Džordana Štolca koji se zbog povrede nije pojavio na otvaranju sezone.

U muškom sprintu je nedostajao i fantastični Holanđanin Jening de Bo, koji je pre nekoliko dana pao sa bicikla i slomio ključnu kost, pa će oporavak od operacije trajati barem još nekoliko sedmica.

Prvi utisci sa početka sezone kazuju da svetu brzog klizanja neće puno nedostajati jednogodišnji izostanak Jute Lirdam. Međutim, ledeno okruženje verovatno neće nedostajati ni njoj: svake sedmice ona izveštava svoje jutjub pratioce o tome kako je lepše biti u oskudnoj garderobi na sunčanim plažama Portorika i modnim pistama Milana, nego u sintetičkim kostimima na treninzima snage i brzine po teretanama...