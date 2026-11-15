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Tridesetjednogodišnji sportista podlegao je teškim povredama na putu do bolnice, nakon što je verbalna rasprava gostiju u jednom lokalnom restoranu prerasla u žestoku tuču i pucnjavu. Čitav incident odigrao se oko 18 časova u banket-sali „Marakeš“ u prestonici Dagestana, gde je u toku bila privatna proslava.

Prema prvim nalazima istrage, tenzije među prisutnima naglo su eskalirale u fizički obračun, a situacija je potpuno izmakla kontroli kada je jedan od aktera potegao traumatski pištolj i ispalio hitac nesrećnom Davudovu direktno u glavu.

Teško ranjeni borac, inače poreklom iz Tljaratinskog okruga, nije izdržao transport do zdravstvene ustanove. Javnost je o ovoj tragediji obavestila portparolka dagestanskog Ministarstva unutrašnjih poslova Gajana Garijeva, koja u prvom obraćanju nije želela da otkriva identitet nastradalog sportiste.