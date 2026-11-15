ISPALIO MU METAK DIREKTNO U GLAVU! Na surov način ubijen osvajač zlatne medalje na Evropskom kupu - sukob u restoranu prerastao u KRVAV fizički obračun!
Tridesetjednogodišnji sportista podlegao je teškim povredama na putu do bolnice, nakon što je verbalna rasprava gostiju u jednom lokalnom restoranu prerasla u žestoku tuču i pucnjavu. Čitav incident odigrao se oko 18 časova u banket-sali „Marakeš“ u prestonici Dagestana, gde je u toku bila privatna proslava.
Prema prvim nalazima istrage, tenzije među prisutnima naglo su eskalirale u fizički obračun, a situacija je potpuno izmakla kontroli kada je jedan od aktera potegao traumatski pištolj i ispalio hitac nesrećnom Davudovu direktno u glavu.
Teško ranjeni borac, inače poreklom iz Tljaratinskog okruga, nije izdržao transport do zdravstvene ustanove. Javnost je o ovoj tragediji obavestila portparolka dagestanskog Ministarstva unutrašnjih poslova Gajana Garijeva, koja u prvom obraćanju nije želela da otkriva identitet nastradalog sportiste.
Šta je tačno bio okidač za ovaj smrtonosni sukob za sada ostaje nepoznato. Pripadnici policije uspeli su da identifikuju osumnjičenog napadača kao dvadesettrogodišnjeg meštanina Mahačkale, ali njegov identitet još uvek nije zvanično obelodanjen, niti je potvrđeno da li su mu već stavljene lisice na ruke.