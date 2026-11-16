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Drugo mesti je zauzeo Francuz Kleman Noel sa 0,56 sekundi zaostatka, a treći je bio Švajcarac Loik Mejar koji je iima 0,73 sekunde zaostatka za pobednikom.

Broten je tako odbranio prošlogodišnju pobedu i postao prvi skijaš koji je uspeo da ostvari dve uzastopne pobede u Leviju.

1/4 Vidi galeriju PRVENSTVO SRBIJE U SKIJANJU: Na Kopaoniku održan veleslalom za mlađe kategorije! Foto: Ski Savez Srbije

Brazilac je do novog trijumfa stigao zahvaljujući odličnoj prvoj vožnji, u kojoj je stekao 65 stotinki prednosti u odnosu na Noela.

Braaten je tako savršeno započeo sezonu 2026/27, pošto je prethodno pobedio i u veleslalomu u Zeldenu, pa posle dva takmičenja ima maksimalnih 200 bodova.

Narednog vikenda Svetski kup se nastavlja u Gurglu, gde će biti održani slalomi u obe konkurencije.