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Milan Vujko, prvi čovek Ženskog rukometnog kluba Crvena zvezda, priveden je tokom vieknda zbog napada na sudije.

Incident se dogodio na utakmici u Beogradu protiv ŽORK Bor, odigrane minule srede.

Vujko je, zajedno sa telohraniteljem, priveden u prostorije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde je saslušan, a potom pušten da se brani sa slobode, saznaje Nova.

Prema ovim informacijama, Vujko je u svlačionici tokom utakmice ŽRK "Crvena zveda" i ŽORK Bor fizički napao jednog sudiju, a potom pretio delegatu.

"Najpre je u svlačionici uhvatio jednog sudiju za trenerku i počeo da mu preti, dok je drugi sudija koji se tu zatekao, pokušavao da smiri situaciju, ali je njega Vujkovo obezbeđenje izguralo u toalet. Napadnuti sudija uspeva da se otrgne Vujku, ali ga tada udara telohranitelj. Tada je u svlačionicu ušao i treći sudija koji je zaustavio dalju eskalaciju sukoba", kaže za "Novu" dobro obavešten izvor.

1/8 Vidi galeriju Sara Garović Foto: RSS