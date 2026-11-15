PRIVEDEN PREDSEDNIK CRVENE ZVEZDE: Vujko saslušan zbog napada na sudije!
Milan Vujko, prvi čovek Ženskog rukometnog kluba Crvena zvezda, priveden je tokom vieknda zbog napada na sudije.
Incident se dogodio na utakmici u Beogradu protiv ŽORK Bor, odigrane minule srede.
Vujko je, zajedno sa telohraniteljem, priveden u prostorije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde je saslušan, a potom pušten da se brani sa slobode, saznaje Nova.
Prema ovim informacijama, Vujko je u svlačionici tokom utakmice ŽRK "Crvena zveda" i ŽORK Bor fizički napao jednog sudiju, a potom pretio delegatu.
"Najpre je u svlačionici uhvatio jednog sudiju za trenerku i počeo da mu preti, dok je drugi sudija koji se tu zatekao, pokušavao da smiri situaciju, ali je njega Vujkovo obezbeđenje izguralo u toalet. Napadnuti sudija uspeva da se otrgne Vujku, ali ga tada udara telohranitelj. Tada je u svlačionicu ušao i treći sudija koji je zaustavio dalju eskalaciju sukoba", kaže za "Novu" dobro obavešten izvor.
Nakon saslušanja na kom su obojica negirali krivicu, tužiteljka Dragana Šormaz Dinčić zatražila je pritvor za obojicu zbog opasnosti od ponavljanja dela i uticaja na svedoke. Sudija za prethodni postupak Sonja Kusturić, pak nije prihvatila ovaj predlog, već je Vujka i njegov telohranitelja pustila da se brane sa slobode uz zabranu prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenima.