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Reprezentativac Srbije u atletici Elzan Bibić ;pobedio je danas na Novembarskoj uličnoj trci na deset kilometara u Đevđeliji i postavio novi rekord Srbije.

Elzan Bibić Foto: Starsport©

Novopazarac je uličnu deonicu u Severnoj Makedoniji prešao za 28:45 minuta, što je vreme njegovog ličnog i nacionalnog rekorda u disciplini deset kilometara na putu.

Drugo mesto zauzeo je Emil Milan de la Oliva iz Švedske sa 28:49 minuta, dok je treći bio atletičar rođen u Eritreji Ser Veldezgi sa 29:45 minuta.

U šestoj po redu Novembarskoj uličnoj trci u Đevđeliji nastupilo je 435 takmičara.

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