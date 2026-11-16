U šestoj po redu Novembarskoj uličnoj trci u Đevđeliji nastupilo je 435 takmičara
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NOVEMBARSKA ULIČNA TRKA: Elzan Bibić pobedio u Đevđeliji i postavio rekord Srbije
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Reprezentativac Srbije u atletici Elzan Bibić ;pobedio je danas na Novembarskoj uličnoj trci na deset kilometara u Đevđeliji i postavio novi rekord Srbije.
Elzan Bibić Foto: Starsport©
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Novopazarac je uličnu deonicu u Severnoj Makedoniji prešao za 28:45 minuta, što je vreme njegovog ličnog i nacionalnog rekorda u disciplini deset kilometara na putu.
Drugo mesto zauzeo je Emil Milan de la Oliva iz Švedske sa 28:49 minuta, dok je treći bio atletičar rođen u Eritreji Ser Veldezgi sa 29:45 minuta.
U šestoj po redu Novembarskoj uličnoj trci u Đevđeliji nastupilo je 435 takmičara.
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