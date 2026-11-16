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Uz školu i obaveze koje uspešno ispunjava, veliki deo vremena posvećuje atletici, trenirajući duge pruge u uslovima koji zahtevaju izuzetnu disciplinu. Iako živi hiljadama kilometara od Srbije, odlučio je da nastupa za zemlju iz koje potiču njegovi roditelji. Ta odluka donela mu je već tri medalje sa državnih prvenstava i dva nastupa u reprezentativnom dresu.

Maksim Hasečić rođen je 2009. godine, živi i školuje se u Dubaiju, a član je Atletskog kluba „Srem“ iz Sremske Mitrovice. Njegov trener je iskusni stručnjak za dugoprugaške discipline Rifat Zilkić, pod čijim nadzorom mladi atletičar gradi svoju sportsku karijeru.

Iza Maksima je najuspešnija sezona do sada, završena nastupom na Prvenstvu Balkana u kros trčanju, održanom 14. novembra u bugarskom mestu Kojnare.

Iz Dubaija u reprezentaciju Srbije

Put do reprezentativnog dresa nije bio jednostavan.

Maksim je još mlađi junior, ali je zahvaljujući zapaženom rezultatu na Prvenstvu Srbije u krosu izborio mesto u reprezentaciji starijih juniora.

To je značilo da će na Balkanskom prvenstvu trčati protiv takmičara koji su od njega stariji i više od dve godine.

U Bugarskoj su se okupili najbolji dugoprugaši regiona, a organizatori su pripremili zahtevnu stazu sa brojnim krivinama, veštačkim uzbrdicama, balvanima koje je trebalo preskakati i dve zone sa dubokim blatom.

Maksim je nastupio u trci na šest kilometara i kroz cilj prošao kao 20. od ukupno 30 takmičara koji su završili trku.

Maksim Hasečić Foto: Kurir/D.Š.

Njegovo vreme bilo je 21 minut i 23 sekunde.

Pobedu je ostvario još jedan reprezentativac Srbije, Aldin Ćatović iz Novog Pazara, koji je istu stazu pretrčao za 19 minuta i 31 sekundu.

Za Maksima je plasman bio dragocen pre svega zbog iskustva, jer je nastupio u starijoj kategoriji i dobio priliku da se takmiči sa najboljim mladim dugoprugašima Balkana.

Tri medalje sa prvenstava Srbije

Iako je nastup u Bugarskoj označio kraj njegove takmičarske sezone, Maksim ima mnogo razloga za zadovoljstvo.

Tokom 2026. godine osvojio je čak tri medalje na državnim prvenstvima.

Postao je prvak Srbije na 3.000 metara, osvojio srebrnu medalju na Prvenstvu Srbije u krosu u konkurenciji mlađih juniora, a na dvoranskom prvenstvu države stigao je do bronzanog odličja u trci na 1.500 metara.

Njegovi rezultati nisu ostali nezapaženi, pa je tokom godine dva puta nastupio za reprezentaciju Srbije.

Prvi put tokom leta, na Balkanijadi za mlađe juniore u Sloveniji, gde je osvojio četvrto mesto u trci na 3.000 metara.

Drugi put reprezentativni dres obukao je na nedavno završenom Balkanskom prvenstvu u krosu u Bugarskoj.

Time je zaokružio sezonu u kojoj je pokazao da može uspešno da se takmiči i na domaćoj i na međunarodnoj sceni.

Treninzi u Dubaiju: Pustinja, vrućina i mnogo odricanja

Ono što Maksimovu sportsku priču čini posebno zanimljivom jesu uslovi u kojima živi i trenira.

Dubai je poznat po izuzetno visokim letnjim temperaturama, koje mogu dostići i 50 stepeni Celzijusa.

Za atletičara koji se bavi dugim prugama to predstavlja poseban izazov.

Za razliku od sprinterskih disciplina, trening dugoprugaša podrazumeva veliki obim trčanja, kontinuitet i dugotrajnu fizičku aktivnost.

Uprkos zahtevnim klimatskim uslovima, Maksim uspeva da uskladi školovanje i svakodnevne obaveze sa ozbiljnim sportskim radom.

Iz njegovog kluba ističu da iza ostvarenih rezultata stoje veliko odricanje, strpljenje i upornost.

Posebno naglašavaju da se Maksim, uprkos svim obavezama, atletici posvećuje sa velikom ljubavlju i željom za napredovanjem.

Roditelji su mu iz Srbije, a on je odlučio da predstavlja njihovu zemlju

Maksimovi roditelji potiču iz Srbije, a mladi atletičar je odlučio da svoju sportsku budućnost gradi nastupajući za matičnu zemlju svoje porodice.

Iako živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, povezan je sa Srbijom preko kluba iz Sremske Mitrovice i reprezentativnih nastupa.

Rezultati koje je postigao tokom 2026. godine potvrđuju da je uspeo da se izbori za mesto među perspektivnim mladim dugoprugašima.

Njegov sportski razvoj prati trener Rifat Zilkić, a u AK „Srem“ veruju da su dosadašnji uspesi tek početak.

Pred njim još dve godine među starijim juniorima

Maksim Hasečić ima još dve godine prava nastupa u konkurenciji starijih juniora, što mu ostavlja dovoljno prostora da dodatno napreduje, stekne međunarodno iskustvo i popravi svoje rezultate.

U klubu ističu da je, osim talenta, pokazao osobine koje su posebno važne za dugoprugaške discipline - strpljenje, disciplinu, vrednoću i upornost.

Njegov odnos prema treninzima i takmičenjima, kako navode, prati i vedar karakter i osmeh koji ne gubi ni kada su uslovi zahtevni.

Dečak koji živi u Dubaiju, a trči za Srbiju, završio je sezonu sa tri državne medalje i dva nastupa u reprezentaciji.

I dok se mnogi njegovi vršnjaci tek opredeljuju čime žele da se bave, Maksim već zna svoj cilj.

Želi da nastavi da trči, napreduje i osvaja medalje u dresu zemlje iz koje potiče njegova porodica.

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