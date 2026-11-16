Preminuo je Ratko Butulija, bivši potpredsednik Vlade, predsednik Saveznog ustavnog suda i sportski radnik, koji je bio i otac čuvenog Igora Butulije...
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Istaknuti društveno-politički i sportski radnik Ratko Butulija, čija je karijera obeležila više decenija javnog života, preminuo je u 85. godini.
Tokom radnog veka obavljao je niz odgovornih državničkih i pravnih funkcija, među kojima su i pozicije potpredsednika republičke Vlade i predsednika Saveznog ustavnog suda.
Snažan pečat ostavio je i u sportu, pre svega kroz dugogodišnji angažman na različitim funkcijama u Rukometnom klubu Crvena zvezda. Za neizmeran doprinos rukometnom sportu dobitnik je i posebnog priznanja.
Široj javnosti poznat je i kao otac proslavljenog reprezentativca Igora Butulije.
Igor Butulija Foto: Srdjan Stevanovic/starsportphoto/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic
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Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.
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