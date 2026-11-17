Srpska strelkinja Anastasija Živković osvojila je danas srebrnu medalju u juniorskoj konkurenciji discipline vazdušna puška na turniru "Olimpijske nade" u slovačkom Šamorinu.
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BRAVO, DEVOJKE! Anastasija Živković i Drena Ristivojević osvojile srebrne medalje na turniru Olimpijske nade
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Živković je do srebra došla sa 250,3 zabeležena kruga u finalu, 2,4 manje od prvoplasirane Mađarice Hegediš.
U finale ove discipline plasirale su se i srpske strelkinje Tea Slijepčević, koja je zauzela šesto mesto, i Sofija Adamović, koja je završila na sedmoj poziciji.
Srbija je domaćin Evropskog prvenstva u 3D streličarsvu Foto: Streličarski savez Srbije
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Srebro u kadetskoj konkurenciji discipline vazdušni pištolj osvojila je srpska strelkinja Drena Ristivojević.
Ristivojević je zabeležila rezultat od 415,7 krugova, 0,5 manje od prvoplasirane Slovakinje Pračnijarove.
U konkurenciji mlađih juniora i kadeta u disciplini vazdušna puška blizu odličja je bio srpski strelac Martin Lazarević, koji je zauzeo četvrto mesto sa 411,2 kruga.
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