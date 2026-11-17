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Živković je do srebra došla sa 250,3 zabeležena kruga u finalu, 2,4 manje od prvoplasirane Mađarice Hegediš.

U finale ove discipline plasirale su se i srpske strelkinje Tea Slijepčević, koja je zauzela šesto mesto, i Sofija Adamović, koja je završila na sedmoj poziciji.

1/4 Vidi galeriju Srbija je domaćin Evropskog prvenstva u 3D streličarsvu Foto: Streličarski savez Srbije

Srebro u kadetskoj konkurenciji discipline vazdušni pištolj osvojila je srpska strelkinja Drena Ristivojević.

Ristivojević je zabeležila rezultat od 415,7 krugova, 0,5 manje od prvoplasirane Slovakinje Pračnijarove.