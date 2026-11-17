Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Mijailović je stazu od osam kilometara pretrčao za 26,36 minuta.

Od ostalih srpskih atletičara koji su učestvovali u trci mlađih seniora, Kabir Ziljkić je zauzeo 20. mesto, a Dušan Đurđanović 21. poziciju, preneo je danas Srpski atletski savez (SAS).

U konkurenciji juniora, do zlata u krosu došao je srpski atletičar Aldin Ćatović.

Ćatović je distancu od šest kilometara prešao za 19,31 minut.

1/18 Vidi galeriju Atletika Foto: Roberto Tommasini / Alamy / Alamy / Profimedia, OLIVIER MORIN / AFP / Profimedia, Jarek Praszkiewicz / PAP / Profimedia

U juniorskoj konkurenciji takmičili su se i srpski atletičari Maksim Haseščić, koji je zauzeo 20. mesto, i Kaid Koca, koji je završio na 28. poziciji.

Srpska atletičarka Milica Tomašević završila je na osmom mestu trke mlađih seniorki, dok su u juniorskoj konkurenciji učestvovale njene sunarodnice Maša Krizmanić, Anđela Milovanović i Sara Milenković. Krizmanić je završila na 21, Milovanović na 23, a Milenković na 25. mestu.

Reprezentaciju Srbije predvodili su treneri Desimir Gajić, Rifat Ziljkić i Aleksandra Gligić, kao i selektor Željko Obradović.