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Posle višemesečne grčevite borbe za oporavak, njegovo zdravstveno stanje se naglo zakomplikovalo usled jake infekcije, pa je u ponedeljak uveče podlegao posledicama u bolnici u Limeriku.

Do kobne povrede došlo je 1. avgusta u dablinskoj dvorani „3Arena“, tokom meča u superlakoj kategoriji. Sudija je borbu prekinuo u desetoj rundi pošto se Rivs dva puta našao na podu, a čitav epilog još je potresniji zbog činjenice da je u tom trenutku imao prednost na bodovnim listama i bio nadomak pobede.

Lekarska ekipa mu je prvu pomoć ukazala već pored samog ringa, odakle je hitno transportovan u bolnicu „Bomont“, gde je podvrgnut operaciji mozga i uveden u indukovanu komu. Kako bi bio bliže najbližima, u oktobru je prebačen na lečenje u Limerik, ali se situacija tamo nažalost dodatno pogoršala.

Odlazak Lija Rivsa duboko je potresao čitavu boksersku javnost, a uz porodicu i prijatelje, poseban trag ostavio je i njegov nekadašnji trener Džonatan O'Brajen. On je mesecima bio uz svog bivšeg pulena i pokrenuo humanitarnu kampanju za troškove lečenja, u kojoj je prikupljeno više od 126.000 evra.

- Zbogom, sine. Počivaj u miru. Borio si se tako snažno do samog kraja - napisao je O'Brajen.