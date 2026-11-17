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Mlada reprezentativka Srbije nastupiće u konkurenciji takmičarki do 23 godine, sa iskustvom stečenim na brojnim međunarodnim takmičenjima.

Na ostrvu Hudayriyat, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, okupiće se sportisti iz različitih delova sveta, a među njima će biti i mlada Srpkinja koja se godinama uspešno takmiči u triatlonu i njegovim disciplinama.

Prema zvaničnom rasporedu Svetske triatlonske federacije, ženska trka u konkurenciji do 23 godine zakazana je za petak, 20. novembar, u 9.05 časova po lokalnom vremenu, odnosno u 6.05 po vremenu u Srbiji.

Za Lanu je to prilika da još jednom nastupi u reprezentativnom dresu i proveri svoju spremnost u konkurenciji najboljih mladih takmičarki sveta.

Sa evropskog prvenstva donela bronzu

Jedan od najvećih uspeha u dosadašnjoj karijeri Lana Gavrilović ostvarila je u maju 2025. godine, kada je na Evropskom prvenstvu u akvatlonu, održanom u španskoj Pamploni, osvojila bronzanu medalju u konkurenciji do 23 godine.

Trku je završila za 34 minuta i 45 sekundi, osvojivši treće mesto u svojoj uzrasnoj kategoriji i deveto u ukupnoj seniorskoj konkurenciji.

Bio je to rezultat koji ju je svrstao među najbolje mlade evropske takmičarke u ovoj zahtevnoj disciplini.

Akvatlon kombinuje plivanje i trčanje, a uspeh zahteva odličnu fizičku pripremljenost, izdržljivost i sposobnost da se nakon plivačke deonice odmah nastavi trčanje.

Lana je dobar rezultat ponovila i ove godine. Na Evropskom prvenstvu u španskom gradu Banyoles, održanom 18. jula 2026, zauzela je četvrto mesto u konkurenciji do 23 godine, dok je u ukupnom plasmanu bila 21. Trku je završila za 35 minuta i 48 sekundi.

Tako je i u drugoj uzastopnoj sezoni uspela da ostvari plasman među najbolje mlade akvatlonke Evrope.

Ispisala istoriju na IRONMAN trci u Beogradu

Iako je iza nje više značajnih međunarodnih rezultata, posebno mesto u njenoj sportskoj biografiji zauzima pobeda na prvom izdanju trke IRONMAN 70.3 Belgrade, održanom u septembru 2025. godine.

Lana je tada osvojila prvo mesto u ukupnoj ženskoj konkurenciji i postala prva pobednica ove trke u Beogradu.

Da bi stigla do cilja, morala je da savlada tri izuzetno zahtevne deonice: 1,9 kilometara plivanja, 90 kilometara vožnje bicikla i 21,1 kilometar trčanja. Sve tri discipline završila je za četiri sata, 40 minuta i 26 sekundi. Na takmičenju je učestvovalo više od 700 sportista iz 65 zemalja.

Za mladu reprezentativku Srbije to je bila potvrda da može uspešno da se takmiči ne samo u kraćim, već i u disciplinama koje zahtevaju višesatni fizički napor.

IRONMAN 70.3, poznat i kao poludugi triatlon, posebno je zahtevan zbog kombinacije dugog plivanja, biciklizma i polumaratonske trkačke deonice.

Od prvakinje Srbije do nastupa širom sveta

Lana Gavrilović rođena je 2004. godine, a triatlonom se bavi od detinjstva. Prve velike rezultate ostvarila je još kao juniorka.

U avgustu 2023. godine, na takmičenju održanom na Vlasinskom jezeru, osvojila je titulu prvakinje Srbije u olimpijskom triatlonu.

Tada je, kao mlada juniorka, stazu završila za dva sata, 12 minuta i 31 sekundu.

Nakon uspeha na domaćim prvenstvima nastavila je da se takmiči na međunarodnoj sceni, gde je tokom godina sticala iskustvo na različitim terenima i u različitim vremenskim uslovima. Sezona 2026. donela joj je još nekoliko značajnih rezultata. Na međunarodnoj trci World Triathlon Development Regional Cup, održanoj 26. jula na Vlasini, osvojila je drugo mesto u ženskoj elitnoj konkurenciji, sa vremenom 1:05:47. Na Mediteranskim igrama u Tarantu, u Italiji, 29. avgusta zauzela je 12. mesto. Isti plasman ostvarila je 12. septembra na Azijskom kupu u Čolpon-Ati, u Kirgistanu.

Krajem oktobra učestvovala je i na Evropskom kupu u Alanji, u Turskoj, gde je završila na 25. mestu. Za sportistkinju koja ima tek 22 godine, takav broj međunarodnih nastupa predstavlja značajno iskustvo u konkurenciji takmičarki koje godinama nastupaju na velikim takmičenjima.

Nije joj strano ni trčanje po Fruškoj gori

Osim triatlona i akvatlona, Lana je pokazala da se uspešno snalazi i na zahtevnim trkačkim stazama. U martu 2026. godine nastupila je na Epic trail takmičenju na Andrevlju, na Fruškoj gori. Na kraćoj stazi osvojila je prvo mesto, potvrdivši da joj i trčanje po neravnom, prirodnom terenu odgovara. Takva takmičenja dodatno doprinose razvoju izdržljivosti, koja je jedan od najvažnijih elemenata triatlonskog sporta.

Šezdeset međunarodnih startova i osam pobeda

Prema podacima Svetske triatlonske federacije, Lana Gavrilović je u dosadašnjoj međunarodnoj karijeri zabeležila 60 startova.

Na njenom zvaničnom profilu evidentirano je osam pobeda i 11 plasmana među prve tri takmičarke.

Reč je o rezultatima ostvarenim kroz različite međunarodne trke i discipline, koji pokazuju kontinuitet nastupa i razvoja mlade srpske sportistkinje. Ipak, nastup na Svetskom prvenstvu predstavlja poseban izazov, jer okuplja izuzetno jaku konkurenciju.

Abu Dabi, pa Dubai – završnica sezone u Emiratima

Prvo naredno takmičenje je Svetsko prvenstvo u akvatlonu u Abu Dabiju, zakazano za 20. novembar. Nakon toga, u Laninom međunarodnom kalendaru nalazi se i Svetski kup u Dubaiju, planiran za 6. decembar. Dva velika takmičenja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima predstavljaju završnicu sezone u kojoj je već nastupala na trkama u Španiji, Srbiji, Italiji, Kirgistanu i Turskoj.

Pred njom su novi izazovi, ali i prilika da rezultate ostvarene tokom prethodnih godina pretvori u još bolje plasmane na najvećim međunarodnim takmičenjima. Od devojčice koja je počela da trenira triatlon do evropske medalje, pobede na IRONMAN-u i nastupa na Svetskom prvenstvu, Lana Gavrilović izgradila je sportski put koji je već odveo na takmičenja širom sveta. U petak će ponovo nastupiti u dresu Srbije, ovog puta na svetskoj sceni u Abu Dabiju.

Kurir sport / Dijana Šćekić