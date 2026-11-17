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Novi saziv Narodne skupštine Srbije dobija i nekoliko dobro poznatih imena iz sveta sporta. Nekadašnji reprezentativci, osvajači najvećih odličja i ljudi koji su ostavili dubok trag u domaćem i međunarodnom sportu, ubuduće će imati priliku da učestvuju i u radu najvišeg zakonodavnog tela u zemlji.

Konstitutivna sednica parlamenta počela je danas u 10 časova, a pored političkih imena, pažnju privlači i činjenica da će među novim poslanicima biti i nekadašnji vrhunski sportisti.

Jedno od najzvučnijih imena svakako je Dejan Bodiroga, legendarni košarkaš i aktuelni predsednik Evrolige. On se nalazi na 24. mestu liste „Studentska lista – studenti pobeđuju“, koja je osvojila 140 poslaničkih mandata.

1/20 Vidi galeriju Dejan Bodiroga nekad i sad Foto: Nemanja Nikolić, Starsport©, Dado Đilas

Bodiroga je tokom igračke karijere izgradio status jednog od najboljih evropskih košarkaša svih vremena. Sa reprezentacijom je osvojio olimpijsko srebro u Atlanti 1996. godine, dva svetska zlata, kao i tri evropske titule. Njegovo ime decenijama predstavlja sinonim za uspehe jugoslovenske i srpske košarke.

Sportsko iskustvo u parlament će doneti i Željko Rebrača, nekadašnji reprezentativac i jedan od najpoznatijih srpskih košarkaških centara. On se nalazi na 19. poziciji liste „Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić“, koja je osvojila 103 mandata.

1/6 Vidi galeriju Željko Rebrača Foto: Ilija Ilić, Kurir, Petar Aleksić

Rebrača je tokom bogate karijere nastupao za Partizan, Beneton i Panatinaikos, a okušao se i u NBA ligi, gde je branio boje Detroita, Atlante i Los Anđeles Klipersa. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je olimpijsko srebro, svetsko zlato i dve titule prvaka Evrope. Takođe, trenutno se nalazi na čelu novosadske Vojvodine.

Tu je i jedan trener

Među imenima koja će se naći u novom skupštinskom sazivu je i košarkaški trener Đorđo Đorđić, kandidat na listi „Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić“, na kojoj zauzima 66. mesto.

Đorđić je već imao iskustvo rada u parlamentu, pošto je bio poslanik i u prethodnom sazivu, kada je predstavljao Stranku slobode i pravde. Njegov povratak u skupštinske klupe dolazi nakon promene političkog tabora.

Ispod crte

Zanimljivo je da se među sportskim imenima na Studentskoj listi nalaze i atletičar Mihail Dudaš, kao i nekadašnji fudbaler Mirko Poledica. Ipak, njihove pozicije na izbornoj listi, 178. odnosno 192, ne garantuju im ulazak u parlament u aktuelnoj raspodeli mandata.

Pažnju je privukao i dolazak nekadašnjeg košarkaškog reprezentativca Vladimira Štimca na okupljanje pristalica Studentske liste. On je tom prilikom pružio podršku supruzi Aleksandri Štimac, koja se nalazi na 34. mestu kandidatske liste.