Ratko Butulija, ugledni sportski radnik preminuo je 16. novembra, u 85. godini života.

Otac proslavljenog srpskog rukometaša Igora Butulije, Ratko Butulija bio je decenijama vezan za Crvenu zvezdu i sport, a obavljao je i veoma visoke državne funkcije.

1/6 Vidi galeriju Igor Butulija Foto: Srdjan Stevanovic/starsportphoto/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Najvažniji deo njegovog sportskog angažmana bio je vezan za Crvenu zvezdu. Prema zvaničnom sećanju Sportskog društva Crvena zvezda, Ratko Butulija je od 1965. do 1968. godine bio član Upravnog odbora FK Crvena zvezda. Od 1966. do 1972. obavljao je funkciju potpredsednika SD Crvena zvezda. U KK Crvena zvezda bio je predsednik Skupštine, dok je u Rukometnom klubu Crvena zvezda obavljao različite funkcije i dao značajan doprinos radu i razvoju kluba. Posebno je zanimljivo da je u fudbalski klub ušao još sredinom šezdesetih godina, na poziv tadašnjeg generalnog sekretara Slobodana Ćosića.

Ratko Butulija imao je i veoma značajnu političku i institucionalnu karijeru, obavljajući odgovorne dužnosti u državnim i pravosudnim institucijama. Tokom radnog veka bio je sekretar Gradskog komiteta Beograda, potpredsednik Skupštine grada Beograda, potpredsednik republičke vlade i predsednik Saveznog ustavnog suda.

Ratkov sin Igor Butulija, otkrio je da porodica vuče poreklo iz Hercegovine, te da je njegov otac sa 18 godina iz Trebinja došao u Beograd, gde je upoznao njegovu majku Jovanku. Oboje su diplomirali ekonomiju, venčali se i dobili dvojicu sinova - Darka i Igora.

Upravo je Ratko bio najzaslužniji što je njegov sin Igor počeo da igra rukomet i napravi veliku karijeru. Usadio mu je ljubav prema sportu i Crvenoj zvezdi, a Igor je bio član čuvene generacije zajedno sa braćom Nenadom i Predragom Peruničićem, Draganom Škrbićem, Nedeljkom Jovanovićem, Dejanom Perićem, Aleksandrom Kneževićem i ostalim asovima domaćeg rukometa.

Sahrana Ratka Butulije je na Novom groblju, u sredu, 18. novembra u 14.30 časova.