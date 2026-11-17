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Posle devetog odigranog kola, od toga pet utakmica na domaćem terenu, zeleno-beli su ubedljivo imali najbrojniju podršku sa tribina – 4.650 gledalaca. To je skoro hiljadu više od šabačke Metaloplastike Eliksir, koja je druga po broju gledalaca.

Uz snažnu podršku Grada Loznice, medija, vernih navijača i brojnih ljubitelja rukometa, zeleno-beli opravdavaju svoje mesto u elitnom rangu takmičenja i pokazuju da će biti izuzetno nezgodan protivnik svakom superligašu, navode iz kluba.

Foto: Screenshot

- Nadamo se da će primer Loznice biti podstrek i drugim klubovima i gradovima širom Srbije da zajedničkim snagama doprinesemo još većoj popularizaciji ovog sporta, povećanju interesovanja publike, podizanju kvaliteta rukometa i razvoju igračkog kadra. Jer rukomet zaslužuje pune tribine, snažne klubove i svetlu budućnost – saopštio je danas MRK Loznica, koji navodi da rukomet zaslužuje

pune tribine, snažne klubove i svetlu budućnost.

Posle devet kola Lozničani su deveti, a posle dve pobede, dva remija i pet poraza, imaju šest bodova. U subotu će Loznica u hali "Lagator"; ugostiti Šamot iz Aranđelovac.

T. Ilić