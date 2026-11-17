Još malo vremena nas deli od novog Balkan Boxing spektakla, pošto će 20. novembra u Budvi biti održan veliki Balkan Boxing 14!

Gledaćemo ukupno sedam odličnih mečeva, a u jednom od onih koji posebno privlače pažnju, jedan od najboljih srpskih boksera - Almir Memić (7-0) boriće se protiv momka iz Gruzije, Šalve Gučmazovija (7-7-2)!

1/11 Vidi galeriju Almir Memić Foto: BSS, BSS/Aleksandar Stojanović

Momak iz Gruzije je nedavno zanimljivim rečima najavio meč, poručivši "da će biti mnogo krvi i nokdauna", a nije dugo trebalo popularnom " Tajsonu iz Prijepolja" da odgovori rivalu.

"Gruzijac je naglasio da ima taktiku i da će biti nokdauna, nekako svi imaju taktiku dok ne stanu u ring naspram mene, tako da i ti nokdauni... Što se toga tiče, mislim da nije on boksovao sa bokserom mog kvaliteta, već da treba biti mnogo zatvoreniji u ovom meču, jer čak biće možda i kontra nokdauna, jer sastaju se dva slična stila", počeo je Memić.

Od celokupnog događaja srpski reprezentativac očekuje mnogo.

"Pa ovo je sigurno jedan od najboljih Balkan Boxing evenata koji je do sada održan. Na Balkan Boxing-u 14 borićemo se ja, Žižić, Nikolić, Mirončikov, Marić i još par poznatih imena, tako da sigurno mogu da očekuju jako kvalitetan boks, jer će tu da bude i taktičkog boksa, i fajterskog, i tehničkog, sve će to da se nekako uklopi u te borbe i ljubitelji boksa će stvarno uživati u ovom spektaklu. Ko nije u mogućnosti da nas isprati u Budvi, može da gleda preko malih ekrana na Arena Fight-u."

Otkrio je i kakvi su mu planovi za naredni period.

"Što se tiče budućnosti olimpijskog boksa, eto čekam da vidim šta će biti za Svetsko prvenstvo. Nekako, u cilju nam je da damo neki svoj maksimum možda još za to Svetsko prvenstvo, ako budem boksovao, a ako ne, onda samo profesionalni boks i nekako, gledaćemo da dođemo do svetskog vrha u profesionalnom boksu", podvukao je Memić.

Podsećanja radi, u glavnom meču programa, Milorad Žižić će braniti WBO Inter-Continental pojas u super srednjoj kategoriji protiv Huana Narvaeza, a uz to nas čekaju i novi nastupi Vladimira Mirončikova, Jovana Nikolića, Marka Marića, Petra Baletića i ostalih.

Kao i prethodnih puta, direktan prenos moću ćete da pratite putem Arena Fight TV kanala od 18.00, uz prenos i u Ruskoj Federaciji putem RuTube platforme, dok svi zainteresovani mogu obezbediti svoje ulaznice putem etiketing.me platforme, po ceni od 10 evra.

BALKAN BOXING 14 - SPISAK MEČEVA

Milorad Žižić (Crna Gora) 17:2:0 (11 nokauta) – Juan Narvaez (Kolumbija) 13:1:0 (13 nokauta) – WBO Interkontinentalna titula u super srednjoj kategoriji, 10 rundi

Vladimir Mirončikov (Srbija/Rusija) 8:1:0 (6 nokauta) – Adagio McDonald (Francuska) 10:2:0 (7 nokauta)

Jovan Nikolić (Srbija) 9:0:0 (4 nokauta) – Emiliano Exequiel Pucheta (Argentina) 19:12:1 (8 nokauta) – Super srednja kategorija, 8 rundi

Almir Memić (Srbija) 7:0:0 (3 nokauta) – Shalva Guchmazovi (Gruzija) 7:7:2 (6 nokauta) – Super srednja kategorija, 6 rundi

Marko Marić (Srbija) 9:1:0 (6 nokauta) – Nestor Adrian Maidana (Argentina) 12:21:1 (7 nokauta) – Super velter kategorija, 6 rundi

Petar Baletić (Crna Gora) 7:0:0 (7 nokauta) – Josip Pehar (Hrvatska) 11:9:0 (1 nokaut) – Kruzer kategorija, 4 runde

Neo Vis Jamegar (Švedska) 5:0:0 (5 nokauta) – Jozsef Ajtai (Mađarska) 22:42:0 (14 nokauta) – Pero kategorija, 6 rundi