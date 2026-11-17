RAUL GONZALES PRESEKAO: Ovi su rukometaši Srbije koji kreću po svetsku medalju
Srbija se na SP 2027. nalazi u grupi A sa Nemačkom, Urugvajem i Tunisom.
Na spisku se nalaze:
Golmani: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Nikola Ćirović, Luka Krivokapić, Kosta Dizdar, Andrej Trnavac, Milan Bomaštar;
Leva krila: Vanja Ilić, Marko Srdanović, Mladen Šotić, Filip Milovanović;
Desna krila: Darko Đukić, Vukašin Vorkapić, Mateja Dodić, Aleksa Tufegdžić;
Pivotmeni: Dragan Pešmalbek, Mijajlo Marsenić, Ivan Mićić, Luka Rogan, Ilija Bogdanović;
Levi bekovi: Uroš Borzaš, Miloš Kos, Vukašin Antonijević, Nikola Zečević, Ilija Abutović, Marko Tasić;
Srednji bekovi: Lazar Kukić, Stefan Dodić, Ognjen Cenić;
Desni bekovi: Nikola Crnoglavac, Uroš Kojadinović, Jovica Nikolić, Veljko Stanojević, Brana Mirković i Uroš Mitrović.
Plasman u narednu fazu takmičenja na SP obezbediće po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe.
(Tanjug)