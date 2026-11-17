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Petrovaradinska tvrđava postaje pozornica za buduće olimpijske šampione! Serbia EPIC Petrovaradin Fortress u 2027. godini dobija status UCI Junior World Series, a Novi Sad postaje jedan od samo 15 domaćina ove prestižne serije u Evropi.

U godini u kojoj nosi titulu Evropskog grada sporta, Novi Sad je dobio još jednu važnu međunarodnu potvrdu. Serbia EPIC Petrovaradin Fortress Bike Fest ostaje u elitnoj HC kategoriji svetskog brdskog biciklizma i naredne godine.

1/9 Vidi galeriju Biciklizam u Petrovaradinskoj tvrđavi Foto: Rasa Aleksic

Sjajne vesti za srpski biciklizam stižu iz Međunarodne biciklističke unije (UCI). Nakon evaluacije izdanja Petrovaradin Fortress iz 2026. godine, odlučeno je da Novi Sad naredne godine bude domaćin UCI Junior World Series — takmičenja koje okuplja najbolje mlade takmičare svetskog planinskog biciklizma.

Time Serbia EPIC Petrovaradin Fortress otvara novo poglavlje: uz prestižni Hors Class (HC) status, manifestacija dobija i priliku da na jednom mestu okupi današnju elitu i generaciju koja tek dolazi na najveću sportsku scenu. Trke su zakazane za 16. i 17. oktobar 2027. godine.

Za Novi Sad, koji u 2026. godini nosi titulu Evropskog grada sporta, ovo je nova međunarodna potvrda kvaliteta organizacije i ulaganja u sport. Za Srbiju ovo je prilika da ugosti najbolje mlade bicikliste koji će se u narednim godinama boriti za svetske i olimpijske medalje.

Vajs: „Dolaze najbolji juniori sveta — ovo je velika stvar za Srbiju“

Direktor Serbia EPIC-a Nemanja Vajs ističe da novi status donosi snažan sportski, ali i turistički podsticaj.

„Dobijanje statusa UCI Junior World Series znači dolazak najboljih juniora sveta u Srbiju i Novi Sad. Na Petrovaradinskoj tvrđavi gledaćemo borbu za važne međunarodne bodove i prestiž, ali i buduće zvezde svetskog biciklizma. Ovo priznanje rezultat je višegodišnjeg predanog rada i kvaliteta organizacije, uz ogromnu podršku Grada Novog Sada“, poručuje Vajs.

Značaj ovakvog događaja, dodaje, daleko prevazilazi samu trku.

„Organizacija ovakve manifestacije dovodi više od 1.000 gostiju iz inostranstva u Novi Sad takmičara, članova timova i njihovih pratilaca. Tokom prethodnih devet godina ugostili smo više od 6.000 sportista iz preko 50 država. Iza tih brojeva stoje međunarodna prijateljstva, ponovni dolasci i ljudi koji iz Srbije odlaze sa željom da se vrate“, ističe Vajs.

Svetska scena, domaća prilika

Dolazak UCI Junior World Series posebno je značajan za mlade srpske bicikliste, koji će imati priliku da na domaćem terenu odmere snage sa vršnjacima iz svetskog vrha. Takvo iskustvo predstavlja važan korak u njihovom sportskom razvoju i dodatan motiv za novu generaciju takmičara.

Spoj juniorske serije i HC trke daje izdanju za 2027. godinu dodatnu težinu: publika će na Petrovaradinskoj tvrđavi moći da prati i afirmisane asove i mlade talente koji tek grade put ka vrhu.

Novi Sad tako postaje mesto na kojem se susreću sadašnjost i budućnost svetskog biciklizma, na stazi koja sportsku borbu vodi kroz jedan od najprepoznatljivijih simbola Srbije, zaključuje Vajs.