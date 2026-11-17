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Malina Terel je tokom boravka u Srbiji branila boje Železničara iz Lajkovca, a potom i TENT-a iz Obrenovca. Iako je prvobitni cilj bio da nastavi odbojkašku karijeru, sudbina je za nju imala još jedno iznenađenje.

Iskusna korektorka upoznala je Miloša Vidakovića, u kojeg se zaljubila, a njihova ljubavna priča dobila je najlepši mogući epilog. Par je u julu prošle godine izgovorio sudbonosno „da“ na venčanju u Grčkoj.

Iako je profesionalni put odveo Malinu nazad u Ameriku, gde trenutno nastupa za Vegas Tril, Beograd je za nju i njenog supruga ostao posebno mesto.

Pre dolaska u Srbiju, američka odbojkašica gradila je karijeru širom sveta. Nastupala je u Danskoj, Nemačkoj, Portoriku, Finskoj, Francuskoj i Grčkoj, a prvi angažman u našoj zemlji dobila je u Železničaru iz Lajkovca.

1/6 Vidi galeriju Malina Terel Foto: Instagram

Do dolaska u srpski klub došlo je nakon što je njen agent organizovao da odradi treninge sa ekipom iz Lajkovca. Ispostavilo se da je taj poziv bio mnogo više od još jedne poslovne prilike – bio je početak ljubavne priče koja je promenila njen život.