Nemački rukomet potresa nezapamćen skandal nakon što je slovenački rukometaš Gašper Horvat (28) optužio čelnike svog kluba ASV Ham-Vestfalen za brutalne pretnje i pokušaj iznude.

Prema navodima koje je objavio nemački Bild, dvojica klupskih predstavnika ponudila su slovenačkom igraču sporazumni raskid ugovora, zapretivši da će mu, ako ga odbije potpisati, sledećeg dana u teretani slomiti obe noge.

1/6 Vidi galeriju Rukometaši Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Jezive pretnje

Slovenački levi bek, visok dva metra, opisao je dramatičan susret s predstavnicima uprave: "Možda imam dva metra, ali plakao sam kao malo dete pred tom dvojicom muškaraca", izjavio je Horvat za nemački Bild.

Horvat je u ASV Ham-Vestfalen stigao u avgustu 2025. godine, kada je s klubom koji se tada takmičio u trećem rangu nemačkog rukometa potpisao ugovor do 30. jula 2027.

Slovenački igrač ubrzo se suočio s problemima s povredama, a kako je predstavljao značajnu finansijsku investiciju, klub je u nekoliko navrata pokušao da ga se reši. Kako dogovor o prekidu saradnje nije postignut, cela situacija prerasla je u ozbiljan pravni slučaj.

Horvatov advokat smatra kako mu je klub ponudio finansijsku kompenzaciju koja nije odgovarala iznosu na koji rukometaš ima puno pravo prema sklopljenom ugovoru.

Pravosuđe pokrenulo istragu

Ceo slučaj dobio je i službenu potvrdu nemačkih pravosudnih organa. Portparol Državnog tužilaštva u Dortmundu Hener Kruse potvrdio je za Bild kako je otvorena službena istraga zbog sumnje na pokušaj iznude.

Tokom pretresa istražitelji su zaplenili elektronsku opremu i mobilne telefone kako bi rasvetlili sve okolnosti spornog sastanka i navodnih pretnji.

Iz kluba ASV Ham-Vestfalen poručili su da su angažovali advokatsku kancelariju radi zaštite svojih interesa te su naveli kako se zasad neće javno oglašavati s obzirom na to da je postupak još uvek u toku.