Rukometni klub Partizan ostao je bez još jednog pojačanja iz letnjeg prelaznog roka, pošto je saradnju sa crno-belima sporazumno raskinuo austrijski pivotmen Tobijas Vagner.

Iskusni rukometaš tako je postao još jedan u nizu igrača koji su napustili beogradski klub u izuzetno teškom finansijskom periodu kroz koji prolazi.

1/6 Vidi galeriju RK Partizan u Ligi šampiona Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan se poslednjih nedelja suočava sa ozbiljnim problemima. Uprava kluba je napustila svoje funkcije, povukao se predsednik, a klub je ostao i bez ljudi koji su obezbeđivali finansijsku podršku. Zbog toga je ekipa, koja je formirana sa ambicijom da se takmiči u Ligi šampiona, primorana da se snalazi u nastavku sezone.

Poslednji koji je odlučio da ode jeste Vagner, koji je u Partizan stigao ovog leta. Austrijanac je tokom karijere nastupao za Fivers Margareten, Balingen-Vajlsteten, Tuluz, Bregenc, Erlangen i Limož, pre nego što je obukao crno-beli dres.

Iz kluba su potvrdili da je saradnja završena sporazumnim dogovorom i zahvalili se pivotmenu na svemu što je pružio tokom boravka u Beogradu.

Tobias Vagner više nije rukometaš Partizana. Austrijanac je sporazumno raskinuo saradnju sa crno-belima i karijeru će nastaviti u drugom klubu. Tobi je bio jedan od najboljih strelaca tima i klub mu se ovom prilikom zahvaljuje na posvećenosti, zalaganju i velikom doprinosu na terenu. Jednom član Partizana, uvek deo crno-bele porodice - poručili su iz Partizana.

Odlazak Vagnera predstavlja novi udarac za crno-bele, koji su u kratkom periodu ostali bez značajnog dela igračkog i finansijskog oslonca, pa je pred klubom izuzetno težak zadatak da stabilizuje situaciju i privede sezonu kraju.

BONUS VIDEO: