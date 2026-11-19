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Oba puta njegove odluke loše su uticale na rezultat. Poslednji put to se dogodilo na Velikoj nagradi Sao Paula, 8. novembra, kada je Hamilton odlučio da ostane na istrošenim gumama za suvo vreme uprkos sve jačoj kiši. Na kraju se okrenuo na stazi, a već u narednom krugu je otišao u boks.

Uoči ovonedeljne Velike nagrade Las Vegasa, Hamilton je pozitivno govorio o odnosu sa svojim trkačkim inženjerom Karlom Santijem.

"Stalno radimo na našoj komunikaciji. Ove godine je mnogo bolje (prošle godine imao drugog trkačkog inženjera). Karlos radi neverovatan posao. A u ta dva konkretna slučaja, posebno u poslednjem, jednostavno nisam imao informacije koje su mi bile potrebne. Poziv sam dobio u poslednjem trenutku. Nastavićemo da radimo na unapređenju naših procedura. Veoma smo složni i krećemo se u pravom smeru", rekao je 41-godišnji Hamilton, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Hamilton je odbio odlazak u boks i tokom trke za Veliku nagradu Singapura (11. oktobar), kada je odlučio da ostane na stazi tokom perioda pod virtuelnim vozilom bezbednosti. Kasnije se izvinio zbog te odluke.

Pored odnosa sa ekipom u fokusu javnosti je i odnos Hamiltona sa timskim kolegom Šarlom Leklerom, posebno nakon kontakta u prvom krugu trke za Veliku nagradu Meksika (1. novembar), kada su se borili za prvo mesto i izgubili pozicije.

"Šarl je sjajan vozač. Detaljno smo razgovarali o takvim situacijama, odnosno o tome šta se dešava kada spustimo vizir. Veoma dobro razumemo jedan drugog. Razumemo međusobne granice, kao i krajnji cilj, a to je da ostvarimo najbolji mogući rezultat za tim. Zato ne mislim da će to predstavljati problem u budućnosti. Nemam nikakve bojazni niti brige kada je reč o trkanju protiv njega, a ne verujem ni da on ima takve brige kada sam ja u pitanju", kazao je Hamilton.

Do kraja šampionata Formule 1 ostale su još tri trke, a Hamiltona čeka borba za drugo mesto u poretku vozača.

Ranije je titulu osvojio vozač Mercedesa Italijan Kimi Antoneli, koji je sa 20 godina postao najmlađi šampion Formule 1 (390 bodova). Na drugom mestu se nalazi vozač Red Bula Maks Verstapen sa 279 bodova, treći je Džordž Rasel iz Mercedesa sa 262 boda, Hamilton je četvrti sa bodom manje, peti je Lekler sa 249 bodova, dok se na šestom mestu nalazi Lando Noris iz Meklarena sa 246 bodova.

Naredna trka vozi se u nedelju od 5.00 u Las Vegasu.

(Beta)