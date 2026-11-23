Vodeći u generalnom plasmanu Svetskog kupa je Brazilac Lukas Pnjeiro Broten sa 20 bodova, drugi je Švajcarac Loik Mejar sa 151 bodom, a Treći Haugan sa 113 bodova
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DOMINACIJA NORVEŽANA: Haugan pobednik slaloma u Gurglu, Solberg drugi
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Norveški skijaš Timon Haugan pobedio je danas u slalomu, trci Svetskog kupa voženoj u austrijskom Gurglu.
Haugan je pobedio ukupnim vremenom 1:42,55 minuta.
Pogeldajte kako izgleda skijalište Bansko u Bugarskoj Foto: RINA
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Drugo mesto zauzeo je njegov sunarodnik Eirik Histad Solberg sa 0,60 sekundi zaostatka, dok je treći bio Švajcarac Tangi Nef sa 0,88 sekundi zaostatka.
Vodeći u generalnom plasmanu Svetskog kupa je Brazilac Lukas Pnjeiro Broten sa 20 bodova, drugi je Švajcarac Loik Mejar sa 151 bodom, a Treći Haugan sa 113 bodova.
Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se sledećeg vikenda, kad je na programu superveleslalom i slalom u Koper Mauntinu u SAD.
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