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Ovakvu odluku Stojan Vujko je doneo, kako navodi, kao čin moralne i profesionalne odgovornosti prema sportu, sportistima i međunarodnom ugledu Srbije.

"Sport je mnogo veći i važniji od bilo kog pojedinca. Kao čovek koji decenijama pruža podršku sportu, ne želim da moje ime u javnosti bude u fokusu umesto sportista, njihovih rezultata i vrednosti koje predstavljaju. Verujem da je povlačenje sa ove funkcije u ovom trenutku čin odgovornosti prema instituciji u čijem radu sam imao čast da učestvujem. Ovu odluku donosim iz poštovanja prema OKS, sportistima, vrednostima olimpizma i ugledu naše zemlje u međunarodnim sportskim krugovima.

1/5 Vidi galeriju Stojan Vujko Foto: Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic / STARSPORT, Www.crvenazvezdafk.com

Nastaviću da doprinosim razvoju srpskog sporta. Isto tako, kompanija Milenijum tima ostaje posvećena podršci sportu i sportistima. Ponosni smo što smo srebrni sponzor Olimpijskog komiteta Srbije i što već godinama podržavamo srpske sportiste i organizacije, ali i sport na međunarodnom nivou, kroz partnerstvo sa Evropskom džudo unijom.

podrška će se nastaviti. Verujem da je interes sporta iznad svakog ličnog angažmana. Sportisti moraju da ostanu u prvom planu, a naš zadatak je da im obezbedimo podršku i uslove da predstavljaju Srbiju na najbolji mogući način“, poručio je Vujko u saopštenju.

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