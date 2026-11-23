STOJAN VUJKO PODNEO OSTAVKU! Visoki funkcioner OKS se povukao sa pozicije!
Ovakvu odluku Stojan Vujko je doneo, kako navodi, kao čin moralne i profesionalne odgovornosti prema sportu, sportistima i međunarodnom ugledu Srbije.
"Sport je mnogo veći i važniji od bilo kog pojedinca. Kao čovek koji decenijama pruža podršku sportu, ne želim da moje ime u javnosti bude u fokusu umesto sportista, njihovih rezultata i vrednosti koje predstavljaju. Verujem da je povlačenje sa ove funkcije u ovom trenutku čin odgovornosti prema instituciji u čijem radu sam imao čast da učestvujem. Ovu odluku donosim iz poštovanja prema OKS, sportistima, vrednostima olimpizma i ugledu naše zemlje u međunarodnim sportskim krugovima.
Nastaviću da doprinosim razvoju srpskog sporta. Isto tako, kompanija Milenijum tima ostaje posvećena podršci sportu i sportistima. Ponosni smo što smo srebrni sponzor Olimpijskog komiteta Srbije i što već godinama podržavamo srpske sportiste i organizacije, ali i sport na međunarodnom nivou, kroz partnerstvo sa Evropskom džudo unijom.
podrška će se nastaviti. Verujem da je interes sporta iznad svakog ličnog angažmana. Sportisti moraju da ostanu u prvom planu, a naš zadatak je da im obezbedimo podršku i uslove da predstavljaju Srbiju na najbolji mogući način“, poručio je Vujko u saopštenju.
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