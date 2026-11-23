OKS SE OGLASIO ZBOG NEOPOZIVE OSTAVKE VUJKA: U cilju potpunog i transparentnog informisanja javnosti...
Podsetimo, Stojan Vujko se povukao sa pozicije potpredsednika OKS.
Saopštenje OKS prenosimo u celosti:
"Olimpijski komitet Srbije obaveštava javnost da je potpredsednik Olimpijskog komiteta Srbije Stojan Vujko danas, 23. novembra 2026. godine, podneo neopozivu ostavku na tu funkciju.
U cilju potpunog i transparentnog informisanja javnosti, Olimpijski komitet Srbije prenosi tekst ostavke u celosti:
"Poštovani,
Obaveštavam vas da podnosim neopozivu ostavku na funkciju potpredsednika Olimpijskog komiteta Srbije, kao čin moralne i profesionalne odgovornosti prema sportu, sportistima i međunarodnom ugledu Srbije.
Kao čovek koji decenijama pruža podršku sportu, ne želim da moje ime u javnosti bude u fokusu umesto sportista, njihovih rezultata i vrednosti koje predstavljaju. Ovu odluku donosim iz poštovanja prema Olimpijskom komitetu Srbije, sportistima i vrednostima olimpizma.
Zahvaljujem se Olimpijskom komitetu Srbije na ukazanom poverenju i saradnji.
U Beogradu,
23.11.2026.
S poštovanjem,
Stojan Vujko."
Olimpijski komitet Srbije zahvaljuje Stojanu Vujku na dosadašnjoj saradnji, posvećenosti i doprinosu radu Olimpijskog komiteta Srbije i razvoju olimpijskog pokreta u našoj zemlji.
Olimpijski komitet Srbije nastavlja da deluje u skladu sa svojom misijom, ostajući posvećen podršci sportistima, unapređenju sporta i promociji olimpijskih vrednosti", navedeno je u saopštenju na sajtu OKS.
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