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Bivši svetski bokserski šampion Tajson Fjuri rekao je da mu je dijagnostikovana šizofrenija ubrzo nakon što je 2015. godine pobedio Ukrajinca Vladimira Klička i osvojio svetsku titulu.

Britanski bokser, koji ima 38 godina, tvrdi da je čuo glasove u glavi koji su mu pretili da će povrediti njega i njegovu porodicu, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

1/11 Vidi galeriju Tajson Fjuri Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

U dokumentarcu koji će u petak biti objavljen na Netfliksu, Fjuri i njegova supruga Paris opisali su da je dijagnoza postavljena nakon što je u junu 2016. primljen u bolnicu zbog sumnje na srčani udar.

"Rečima ne mogu da opišem mrak u kojem sam se nalazio. Bilo je kao da živim u samom paklu. Mislio sam da ću završiti u sobi sa obloženim zidovima, zaključan i to me je užasno plašilo", rekao je Fjuri.

"Anksioznost me je potpuno paralisala. Jednostavno nisam mogao da je prevaziđem i tada sam otišao kod psihijatra u Londonu. Postavila mi je milion pitanja i ispunjavao sam sve kriterijume. Depresija, anksioznost, bipolarni poremećaj", dodao je on.

Lekari su rekli da je Fjuri doživeo napad anksioznosti.

Fjuri se prisetio da je čuo kako mu se radio obraća i da je molio Paris da ga izvede iz bolnice jer su "Iluminati" hteli da ga se domognu.

U periodu nakon pobede nad Kličkom, Fjuri se ugojio i borio sa zavisnošću od droge i alkohola.

"Došlo je dotle da sam čuo glasove u glavi. Nisam mogao da sedim i razgovaram sa nekim jer sam u glavi čuo razne stvari. Nisam znao kome da se obratim, a niko nije znao šta da radi. Zaista mi je bila potrebna pomoć, trebalo je da odem na rehabilitaciju ili nešto slično", rekao je Fjuri.

"Godinama nisam imao predaha od toga. Želeo sam ponovo da budem normalan, onako kako sam zamišljao da normalan čovek treba da bude", dodao je.

Nakon što je otpušten iz bolnice, potvrđeno je da Fjuri ima šizofreniju i bipolarni poremećaj.

Britanski Nacionalni zdravstveni servis (NHS) opisuje šizofreniju kao oblik psihoze, čiji simptomi mogu uključivati halucinacije, zablude i konfuzne misli i govor. Navodi se da su ekstremne promene raspoloženja ;glavni simptom bipolarnog poremećaja.

Fjuri je 2017. godinu opisao kao prekretnicu, kada je za Noć veštica izašao u provod.

"Izašao sam i bilo me je sramota kako izgledam. ;Bio sam debeli haos, nosio sam kostim skeleta koji svetli u mraku, sa maskom preko celog lica. Pogledao sam oko sebe, video sve te mlade ljude i pomislio: 'Imao sam ceo svet u svojim rukama i sve sam prokockao, a sada sam debeli haos, zavisnik od alkohola' ", rekao je on.

Fjuri je istakao da je to bio početak njegovog povratka, tokom kojeg se više posvetio porodici i ponovo počeo da trenira. To je dovelo do osvajanja još jedne svetske titule, kada je 2020. pobedio Dionteja Vajldera.

Fjuri se priprema za dugo očekivani britanski okršaj teškaša sa Entonijem Džošuom, koji će biti održan 11. decembra u Kardifu.