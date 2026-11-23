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Rukometni klub Leotar iz Trebinja saopštio je da je preminuo Stefan Spaić, dugogodišnji igrač ovog kluba.

Klub se povodom iznenadne smrti 27-godišnjeg Spaje oglasio na društvenim mrežama.

"POSLEDNJI POZDRAV

Sa velikom tugom i nevericom primili smo vest o iznenadnom odlasku našeg Spaje, Stefana Spaića.

Stefan je bio dugogodišnji član Rukometnog kluba Leotar i deo naše velike sportske porodice. Iako već neko vreme nije bio aktivno uz ekipu, ostao je deo našeg Leotara, naših uspomena i zajedničke sportske priče.

Teško je pronaći prave reči kada se opraštamo od nekoga ko je još toliko toga imao pred sobom. Otišao si prerano, Spaja, a iza sebe ostavio uspomene koje ćemo čuvati i sećanje koje neće izblediti.

U ovim teškim trenucima, u ime svih članova, igrača, trenera i prijatelja kluba, porodici Spaić upućujemo iskreno saučešće. Delimo vašu bol i tugu zbog nenadoknadivog gubitka.

Dragi Spaja, jednom Leotar – uvek Leotar. Zauvek ćeš biti deo naše porodice.

Počivaj u miru, neka ti je večna slava", stoji u poruci Rukometnog kluba Leotar.