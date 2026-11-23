REGION ZAVIJEN U CRNO: Preminuo Stefan Spaić (27)
Rukometni klub Leotar iz Trebinja saopštio je da je preminuo Stefan Spaić, dugogodišnji igrač ovog kluba.
Klub se povodom iznenadne smrti 27-godišnjeg Spaje oglasio na društvenim mrežama.
"POSLEDNJI POZDRAV
Sa velikom tugom i nevericom primili smo vest o iznenadnom odlasku našeg Spaje, Stefana Spaića.
Stefan je bio dugogodišnji član Rukometnog kluba Leotar i deo naše velike sportske porodice. Iako već neko vreme nije bio aktivno uz ekipu, ostao je deo našeg Leotara, naših uspomena i zajedničke sportske priče.
Teško je pronaći prave reči kada se opraštamo od nekoga ko je još toliko toga imao pred sobom. Otišao si prerano, Spaja, a iza sebe ostavio uspomene koje ćemo čuvati i sećanje koje neće izblediti.
U ovim teškim trenucima, u ime svih članova, igrača, trenera i prijatelja kluba, porodici Spaić upućujemo iskreno saučešće. Delimo vašu bol i tugu zbog nenadoknadivog gubitka.
Dragi Spaja, jednom Leotar – uvek Leotar. Zauvek ćeš biti deo naše porodice.
Počivaj u miru, neka ti je večna slava", stoji u poruci Rukometnog kluba Leotar.
Sahrana Stefana Spaića biće održana u utorak u 15 časova na groblju u mestu Turmenti u okolini Trebinja.