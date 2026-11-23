ODSVIRALA KRAJ: Srpska rukometašica Jovana Risović završila reprezentativnu karijeru
Srpska rukometašica Jovana Risović saopštila je danas da je završila reprezentativnu karijeru.
Risović (33) je na Instagramu navela da je imala čast što je tokom 14 godina nosila dres reprezentacije Srbije.
"Četrnaest godina ponosa, emocija, odricanja, borbe, suza, osmeha, pobeda i poraza. Četrnaest godina tokom kojih sam imala čast da nosim dres koji za mene nikada nije bio samo dres već simbol ljubavi, pripadnosti i ponosa. Bilo je mnogo trenutaka koje ću zauvek nositi u srcu. Hvala svim saigračicama, selektorima, stručnom štabu, ljudima koji su bili uz mene, verovali u mene, podržavali me i delili sa mnom ove posebne godine. Veliko hvala mojim prijateljima i porodici. Nije lako oprostiti se od nečega što je toliko dugo bilo deo tebe. Ali odlazim sa srcem punim zahvalnosti, ponosa i ljubavi. Srbijo, hvala Ti na svemu", napisala je Risović.
Srpska rukometašica, koja igra na poziciji golmana, je sa reprezentacijom Srbije osvojila srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu 2013. godine, zlato na Mediteranskim igrama 2013. i bronzu na Univerzijadi 2015.