"Četrnaest godina ponosa, emocija, odricanja, borbe, suza, osmeha, pobeda i poraza. Četrnaest godina tokom kojih sam imala čast da nosim dres koji za mene nikada nije bio samo dres već simbol ljubavi, pripadnosti i ponosa. Bilo je mnogo trenutaka koje ću zauvek nositi u srcu. Hvala svim saigračicama, selektorima, stručnom štabu, ljudima koji su bili uz mene, verovali u mene, podržavali me i delili sa mnom ove posebne godine. Veliko hvala mojim prijateljima i porodici. Nije lako oprostiti se od nečega što je toliko dugo bilo deo tebe. Ali odlazim sa srcem punim zahvalnosti, ponosa i ljubavi. Srbijo, hvala Ti na svemu", napisala je Risović.