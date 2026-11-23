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Vozač Ferarija Luis Hamilton rekao je da veruje da je ove sezone mogao da osvoji rekordnu osmu titulu svetskog šampiona Formule 1, da je ekipa njemu dala prednost u odnosu na timskog kolegu Šarla Leklera.

Hamiltonova izjava usledila je nakon što se u nedelju ujutro u trci za Veliku nagradu Las Vegasa drugi put u poslednje tri trke sudario sa Leklerom. Direktor Ferarija Fred Vaser rekao je da je taj incident potpuno neprihvatljiv, a sudije su kaznile Leklera sa 10 sekundi zbog njegove uloge u sudaru.

1/11 Vidi galeriju Luis Hamilton u Ferariju Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP / Profimedia, Cristopher Ponso/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Hamiltonova prva pobeda za Ferari, ostvarena na sedmoj od ukupno 23 trke, u Barseloni, približila ga je na 41 bod zaostatka za vodećim vozačem Mercedesa Kimijem Antonelijem, dok je u tom trenutku imao 40 bodova više od Leklera.

Iako je Hamilton odbacio tvrdnje da je ikada tražio od Ferarija da ga proglasi prvim vozačem ekipe, 41-godišnji britanski vozač nagovestio je da je, uz odgovarajuću podršku ekipe, mogao ozbiljnije da ugrozi Antonelija u borbi za titulu.

"Nikada nisam tražio da budem prvi vozač. Zaista nisam. Ali postojao je trenutak tokom sezone kada sam imao 40 bodova prednosti (u odnosu na Leklera) i tada se borba vodila između mene i Kimija. ;Bio sam njegov najbliži pratilac. Dugo sam tokom sezone bio drugi u generalnom plasmanu i tada mi je bila potrebna podrška tima kako bismo bili sigurni da ćemo pobediti Kimija", rekao je Hamilton za agenciju PA, preneli su britanski mediji.

"Bilo je nekoliko situacija tokom sezone u kojima mislim da smo, uz podršku ekipe, mogli da pobedimo Kimija u toj borbi. ;To nije nešto što sam tražio. Ali nije smelo da dođe do kontakta između nas u Las Vegasu. To jednostavno nikada nije smelo da se dogodi. Rekao sam sve što sam mogao o tome. Sada bi Ferari trebalo da odgovori na to pitanje", dodao je najuspešniji vozač Formule 1 sa 106 pobeda.

Hamiltonove šanse da sezonu završi na drugom mestu u generalnom plasmanu, što bi bio njegov najbolji rezultat u šampionatu još od 2021. godine, sada deluju malo verovatne, s obzirom na dobru formu Maksa Verstapena iz Red Bula u poslednjim trkama.

Antoneli je već osvojio titulu i ima 402 boda, Verstapen je drugi sa 304, a Hamilton ima 267. Vozač Mercedesa Džordž Rasel i Lando Noris iz Meklarena imaju po 264 boda, dok Lekler ima 250 bodova.

Pretposlednja trka u sezoni vozi se narednog vikenda u Kataru, a poslednja je 6. decembra u Abu Dabiju.