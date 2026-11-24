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Erika Vajt, surferka iz engleskog Kornvola, pronašla je krajnje neobičan način da finansira svoju ljubav prema talasima, a priča o njenoj zaradi zapalila je društvene mreže!

Ova devojka tvrdi da danas mesečno inkasira čak 50.000 funti, odnosno više od 59.000 evra, zahvaljujući sadržaju koji objavljuje na platformi "OnlyFans".

Erika je ranije jedva sastavljala kraj s krajem, a kako je ispričala, u jednom periodu živela je od državne pomoći i imala svega oko 100 funti nedeljno za svakodnevne troškove. Radila je čak i na čišćenju toaleta, dok joj je surfovanje predstavljalo veliki trošak koji nije mogla lako da pokrije.

https://www.instagram.com/reel/Dee3o2rgVXK/?utm_source=ig_web_copy_link&avpt=MzRlODBiNWFlZA==

A onda je došla na ideju koja joj je promenila život!

Umesto da se oslanja isključivo na sponzorstva i saradnje sa sportskim brendovima, Erika je otvorila profil na "OnlyFansu". Ono što je posebno privuklo pažnju jeste interesovanje pretplatnika za njenu surfersku opremu. Naime, pojedini muškarci plaćaju da je gledaju u tesnom odelu od neoprena, a neki od njih posebno vole kada je potpuno opremljena za hladne uslove – sa kapuljačom, rukavicama i čizmama.

Drugim rečima, ono što je za nju deo sportske opreme, za deo publike postalo je sadržaj za koji su spremni da izdvoje novac!

Erika je, prema sopstvenim tvrdnjama, za samo osam meseci uspela da podigne mesečnu zaradu sa oko 5.000 na čak 50.000 funti. Tako je od posla koji joj je nekada jedva omogućavao da plati osnovne troškove stigla do prihoda o kakvom mnogi mogu samo da sanjaju.

O njenoj neobičnoj priči pisao je i specijalizovani surferski magazin "SURFER", koji je pažnju posvetio upravo fenomenu pretplatnika koji žele da je vide u surferskom odelu.

Atraktivna Erika ronašla je način da spoji dve stvari koje voli, surfovanje i život pored okeana, a njena neobična poslovna ideja pretvorila se u priču o kojoj sada bruji internet.