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Nemačka atletičarka Alika Šmit ponovo je privukla ogromnu pažnju na društvenim mrežama, nakon što je sa pratiocima podelila fotografiju nastalu neposredno posle opuštanja u sauni.

Dvadesetosmogodišnja sportistkinja objavila je na Instagram storiju fotografiju na kojoj pozira ogrnuta samo peškirom. Posebnu pažnju privukao je i prizor u pozadini, pošto se iza nje prostirao impresivan planinski pejzaž.

Uz fotografiju je kratko napisala "Post sauna view", odnosno pogled posle saune.

Očekivano, objava je brzo izazvala brojne reakcije njenih pratilaca, koji su u komentarima izrazili oduševljenje. Nisu izostale ni reakcije kolega sportista, koji su takođe primetili njenu novu objavu.

Alika Šmit odavno je poznata i van atletskih staza. Nemačka reprezentativka nastupila je na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, gde je predstavljala svoju zemlju u štafetnoj konkurenciji.

Njenu popularnost potvrđuje i podatak da je na Instagramu prati više od 5,1 milion ljudi.

Još 2017. godine jedan australijski medij proglasio ju je "najseksepilnijom sportistkinjom na svetu", a ta titula nastavila je da prati njeno ime i dodatno doprinese njenoj globalnoj prepoznatljivosti.

Kurir sport / Espreso