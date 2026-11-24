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Pažnju na sebe je ovaj put skrenula nakon što je objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno naga.

Atraktivna Amerikanka ima 24 godine, a podelila je fotografiju na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram. Na njoj pozira okrenuta leđima kameri, a objava je brzo izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

Ovo nije prvi put da Kejti privlači pažnju provokativnim sadržajem. Nekada je najveći deo njenih objava bio posvećen golfu, ali poslednjih meseci sve češće objavljuje fotografije iz privatnog života, modeling sadržaj i provokativna izdanja.

Pogledajte kako izgleda Kejti Sigmon:

1/11 Vidi galeriju Kejti Sigmon Foto: Instagram/katiesigmond

Sigmon na Instagramu prati oko 2,6 miliona ljudi, dok je na Tik Toku okupila još nekoliko miliona fanova.

Od golfa do sadržaja za odrasle

Dvadesetčetvorogodišnja Amerikanka je popularnost prvobitno stekla zahvaljujući fitnes snimcima, golfu i objavama iz svakodnevnog života.

Kasnije se okrenula modelingu i platformama sa sadržajem za odrasle, uključujući OnlyFans.

Upravo zbog sve provokativnijih fotografija i snimaka poslednjih meseci često privlači pažnju medija. Njene objave u donjem vešu, toplesu i fotografije iz kade redovno izazivaju brojne reakcije na društvenim mrežama.

Sada je otišla korak dalje i objavila je fotografiju iz kade, na kojoj je potpuno naga. Fotografiju pogledajte OVDE.

Bonus video: