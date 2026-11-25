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Srpski atletski savez organizovao je 21. i 22. novembra u hotelu „Šumarice“ u Kragujevcu tradicionalne Dane atletike.

Tokom dvodnevnog skupa održana su stručna predavanja, predstavljen je program rada Sportskog sektora za 2027. godinu i uručena su priznanja trenerima za rezultate njihovih atletičara.

1/4 Vidi galeriju Dani atletike Foto: Sas

Prvog dana učesnicima se obratio predsednik Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković, nakon čega je održana Skupština Trenerske organizacije Srbije.

Stručni deo programa otvorio je prof. dr Ivan Ćuk predavanjem o ulozi ekscentričnog i izometrijskog treninga u prevenciji povreda i pripremi za takmičarski nastup. Prof. dr Mithat Blagajac govorio je o značaju pravilnog držanja tela za zdravlje i sportski učinak, dok je psiholog Vladimir Kitanović predstavio analizu psihološkog profila mladih sportista. Goran Obradović govorio je o primeni treninga snage u skakačkim disciplinama. Nakon svakog predavanja usledila je diskusija.

Prvi dan završen je svečanom večerom povodom jubileja 120 godina atletike u Srbiji.

U okviru Dana atletike dodeljena su priznanja trenerima za rezultate ostvarene u dvorani i na otvorenom, od pionirske do seniorske konkurencije. Među dobitnicima priznanja bili su:

Dragutin Topić, trener Angeline Topić, Luke Boškovića i Lazara Stojiljkovića

Goran Obradović, trener Ivane Španović

Predrag Krstović, trener Mine Stanković

Desimir Gajić, trener Milice Tomašević

Vladimir Kevo, trener Jovana Stranića

Rifat Ziljkić, trener Aldina Ćatovića i Mejre Mehmedović

Miloš Ilić, trener Maše Rajić

Goran Radoja, trener Teodore Popović i Uroša Andrića

Borislav Mandić, trener Dunje Eremić i Strahinje Kojdića

Boban Stevanović, trener Nađe Savić

Drugog dana sportski direktor Edin Zuković, selektor Željko Obradović i pomoćnica selektora Ivana Petković predstavili su program rada Sportskog sektora, sa fokusom na selekcije i kriterijume za nastup na takmičenjima u 2027. godini.

Program je zaključen okruglim stolom „Reč starih asova“, koji je organizovala Trenerska organizacija Srbije.