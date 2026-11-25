DANI ATLETIKE 2026: Nagrade za Dragutina Topića, Gorana Obradovića...
Srpski atletski savez organizovao je 21. i 22. novembra u hotelu „Šumarice“ u Kragujevcu tradicionalne Dane atletike.
Tokom dvodnevnog skupa održana su stručna predavanja, predstavljen je program rada Sportskog sektora za 2027. godinu i uručena su priznanja trenerima za rezultate njihovih atletičara.
Prvog dana učesnicima se obratio predsednik Srpskog atletskog saveza Slobodan Branković, nakon čega je održana Skupština Trenerske organizacije Srbije.
Stručni deo programa otvorio je prof. dr Ivan Ćuk predavanjem o ulozi ekscentričnog i izometrijskog treninga u prevenciji povreda i pripremi za takmičarski nastup. Prof. dr Mithat Blagajac govorio je o značaju pravilnog držanja tela za zdravlje i sportski učinak, dok je psiholog Vladimir Kitanović predstavio analizu psihološkog profila mladih sportista. Goran Obradović govorio je o primeni treninga snage u skakačkim disciplinama. Nakon svakog predavanja usledila je diskusija.
Prvi dan završen je svečanom večerom povodom jubileja 120 godina atletike u Srbiji.
U okviru Dana atletike dodeljena su priznanja trenerima za rezultate ostvarene u dvorani i na otvorenom, od pionirske do seniorske konkurencije. Među dobitnicima priznanja bili su:
Dragutin Topić, trener Angeline Topić, Luke Boškovića i Lazara Stojiljkovića
Goran Obradović, trener Ivane Španović
Predrag Krstović, trener Mine Stanković
Desimir Gajić, trener Milice Tomašević
Vladimir Kevo, trener Jovana Stranića
Rifat Ziljkić, trener Aldina Ćatovića i Mejre Mehmedović
Miloš Ilić, trener Maše Rajić
Goran Radoja, trener Teodore Popović i Uroša Andrića
Borislav Mandić, trener Dunje Eremić i Strahinje Kojdića
Boban Stevanović, trener Nađe Savić
Drugog dana sportski direktor Edin Zuković, selektor Željko Obradović i pomoćnica selektora Ivana Petković predstavili su program rada Sportskog sektora, sa fokusom na selekcije i kriterijume za nastup na takmičenjima u 2027. godini.
Program je zaključen okruglim stolom „Reč starih asova“, koji je organizovala Trenerska organizacija Srbije.