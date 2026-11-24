TENT u drugom kolu 3. decembra dočekuje Skandići, dok Ezačibaši na svom terenu igra protiv Tovuza.
LIGA ŠAMPIONA
OBRENOVČANKE NEMOĆNE U ISTANBULU: Odbojkašice TENT-a poražene na gostovanju kod Ezačibašija na startu LŠ
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Odbojkašice TENT-a poražene su u Istanbulu od ekipe Ezačibašija sa 0:3, po setovima 19:25, 19:25, 10:25, u utakmici prvog kola Grupe D Lige šampiona.
Najefikasnija igračica u ekipi iz Obrenovca bila je Minja Drašković sa 11 poena, dok je Jelena Stanimirović upisala poen manje.
Najbolji učinak u turskoj ekipi imala je Ekaterina Antropova sa 17 poena, Dana Retke je zabeležila 10 poena, dok je srpska reprezentativka Aleksandra Uzelac upisala devet poena, kao i Maju Išikava.
Sutra se u okviru ove grupe u Italiji sastaju Skandići i azerbejdžanski Tovuz (18.30).
TENT u drugom kolu 3. decembra dočekuje Skandići, dok Ezačibaši na svom terenu igra protiv Tovuza.
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