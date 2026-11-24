Kolumbijski bicikilsta Egan Bernal produžio je ugovor sa ekipom Ineos, sa kojom je zabeležio pobede u ukupnom plasmanu Tur de Fransa i Điro di Italije.
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"Ovaj tim je moj dom još od 2018. godine i pružao mi je podršku tokom najboljih trenutaka u karijeri, ali i tokom onih najtežih. Nakon pauze tokom koje sam napunio baterije, vraćam se bistre glave i radujem se tome što ću zajedno sa ekipom početi pripreme za narednu sezonu", rekao je 29-godišnji Kolumbijac, preneo je sajt tima.
Bernal je 2019. godine postao prvi biciklista iz svoje zemlje koji je osvojio Tur de Frans, a dve godine kasnije slavio je i u legendarnoj trci Điro di Italija.
Biciklizmu se vratio posle teške nesreće koju je doživeo na treningu 2022. godine.
Bernal je sa Ineosom potpisao ugovor do kraja 2029. godine.
(Beta)
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