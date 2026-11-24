"Ovaj tim je moj dom još od 2018. godine i pružao mi je podršku tokom najboljih trenutaka u karijeri, ali i tokom onih najtežih. Nakon pauze tokom koje sam napunio baterije, vraćam se bistre glave i radujem se tome što ću zajedno sa ekipom početi pripreme za narednu sezonu", rekao je 29-godišnji Kolumbijac, preneo je sajt tima.