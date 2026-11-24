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Odbojkaši Spartaka, koji brane titulu pobednika Kupa Srbije, plasirali su se večeras u polufinale tog takmičenja, pošto su u Subotici u revanš meču pobedili ekipu Niša sa 3:1, po setovima 25:21, 25:17, 20:25, 25:11.

Spartak je u prvom meču u Nišu slavio sa 3:0 u setovima.

Najbolji učinak u domaćem timu imao je Vidak Cvetković sa 20 poena, dok je Nikita Ivankov upisao 15 poena.

U ekipi Niša najefikasniji je bio Jovan Perović sa 16 poena, a po 12 poena su zabeležili Aleksa Šarović i Đorđe Pešić.

Preostala tri revanša četvrtfinala Kupa Srbije na programu su sutra. Od 17.00 Radnički u Kragujevcu igra protiv Partizana, Crvena zvezda sat vremena kasnije dočekuje Takovo, a u isto vreme u Topoli Karađorđe dočekuje Vojvodinu.

U prvim utakmicama Zvezda je pobedila Takovo u Gornjem Milanovcu sa 3:1, Vojvodina je istim rezultatom u Novom Sadu bila bolja od Karađorđa, dok je Partizan posle pet setova savladao Radnički.