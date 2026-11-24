Odbojkašice Crvene zvezde poražene su u Beogradu od ekipe Dukle iz Libereca 3:1, po setovima 18:25, 25:23, 25:23 i 28:26 u prvoj utakmici šesnaestine finala Kupa CEV.
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Najefikasnija u ekipi Crvene zvezde bila je Nađa Antonović sa 22 poena, dok je Katarina Stanković dodala 18.
U timu iz Libereca najbolja je bila Simona Jelinkova, koja je zabeležila 21 poen.
Revanš meč biće odigran 2. decembra od 18 časova u Liberecu.
Pobednik dvomeča Crvena zvezda - Dukla će u osmini finala Kupa CEV igrati protiv pobednika duela između mađarskog Kapošvara i nemačkog Štutgarta.
(Tanjug)
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