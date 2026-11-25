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Ćerka proslavljenog italijanskog fudbalera Marija Balotelija, Pia Fiko Baloteli, napravila je prve korake u svetu sporta, ali ne na fudbalskom terenu, već na odbojkaškom parketu.

Četrnaestogodišnja Pia, koja 5. decembra slavi rođendan, debitovala je za ekipu "Volley World Blu" iz Napulja, a početak nove sportske avanture nije mogao da bude bolji. U prve dve utakmice za ekipu do 15 godina upisala je isto toliko pobeda.

Ponos zbog ćerkinog početka nije krila ni njena majka Rafaela Fiko, koja je na društvenim mrežama podelila snimke i fotografije sa odbojkaških utakmica, uz emotivnu poruku:

"Ti si moj panter".

Ipak, posebnu pažnju privukao je detalj na Pijinom dresu, koji predstavlja svojevrsnu posvetu njenim roditeljima. Na leđima nosi prezime Fiko, po majci, dok je broj 45 izabran u čast oca Marija Balotelija.

Upravo je taj broj obeležio dobar deo Balotelijeve fudbalske karijere. Nosio ga je tokom nastupa za Inter i Mančester siti, pa je Pia odlučila da na svoj način oda počast slavnom ocu.

Zanimljivo je da je Pia najpre trenirala karate, pre nego što se odlučila za odbojku. Sada živi u Napulju sa majkom, dok često odlazi u Brešu kako bi provodila vreme sa ocem i njegovom porodicom.

1/5 Vidi galeriju Pia Baloteli Foto: SDP/CIAO PIX / Shutterstock Editorial / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Podsećanja radi, Baloteli je ćerku priznao 2014. godine, nakon genetskog testa, čime je okončana višegodišnja neizvesnost oko očinstva.