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Prva utakmica je programu u četvrtak od 18.00, a druga 28. novembra od 17.00 časova, saopštio je Srpski rukometni savez.

Desno krilo Srbije Tijana Simić rekla je da će ta dva meča biti od velikog značaja za njenu ekipu.

"Te dve utakmice će nam puno značiti za prvenstvo, da dobro otvorimo, jer igramo protiv domaćina Slovačke. Verujem da ćemo uz ova dva meča uspeti da se dovoljno uigramo, vidimo šta nam još fali i da dobro započnemo prvenstvo", rekla je Simić.

Nakon dvomeča sa Švajcarskom, srpske rukometašice vratiće se u Kovilovo, gde će nastaviti pripreme do 2. decembra, kada je planiran put u Bratislavu, gde će Srbija igrati u Grupi F sa Švedskom, Nemačkom i Slovačkom.

Kako je objavio Savez, kapiten Srbije Jovana Skrobić, koja zbog povrede nije trenirala sa ekipom na početku zavšrnih priprema, postepeno se vraća u ritam. Ona se, kako se dodaje, oseća dobro i biće spremna za Evropsko prvenstvo.

Ženska rukometna reprezentacija Srbije prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu igra 4. decembra protiv domaćina Slovačke. Dva dana kasnije odmeriće snage sa Nemačkom, dok će poslednji meč u grupi odigrati 8. decembra protiv Švedske.

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