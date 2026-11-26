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Završni turnir Svetskog kupa će od 26. novembra do 4. decembra 2026. godine biti održan u Taškentu, prestonici Uzbekistana.

Tri srpske šampionke, tri velika imena našeg ženskog boksa i tri razloga da Srbija sa velikim očekivanjima isprati završnicu svetske bokserske sezone.

Svetska bokserska elita okuplja se u Uzbekistanu, zemlji u kojoj boks ima posebno mesto i bogatu tradiciju. Završni turnir Svetskog kupa predstavljaće krunu međunarodne sezone 2026, a pravo nastupa izborili su najbolji takmičari sveta na osnovu rezultata sa prethodna dva turnira Svetskog kupa, održana u Brazilu i Kini, uz primenu Svetske rang-liste u skladu sa propozicijama takmičenja.

Srbiju će na ovom prestižnom takmičenju predstavljati tri vrhunske bokserke: Sara Ćirković – kategorija do 54 kg, aktuelna evropska šampionka

Kristina Kuluhova – kategorija do 60 kg, aktuelna evropska šampionka

Natalija Šadrina – kategorija do 57 kg, olimpijka i šampionka Evrope iz Beograda 2024. godine.

Naše reprezentativke već dve nedelje borave u Taškentu, gde sprovode završni deo priprema u okviru pripremnog kampa pod vođstvom selektora svih ženskih selekcija Srbije Mirka Ždrala i trenera Alana Bičenova. Rad na završnom podizanju forme, prilagođavanje uslovima i tempiranje sportske forme za najvažnije mečeve sezone deo su priprema za izazove koji ih očekuju u ringu.

1/51 Vidi galeriju Sara Ćirković Foto: BSS/Dušan Milenković

Žreb je na programu 27. novembra, dok će prvi takmičarski mečevi biti održani 28. novembra. Pred bokserkama je izazov protiv najbolje svetske konkurencije, ali i prilika da još jednom potvrde kvalitet, kontinuitet i međunarodni ugled srpskog ženskog boksa.

"Iza nas su ozbiljne pripreme i mnogo napornog rada. Već dve nedelje smo u Taškentu, gde se maksimalno posvećujemo završnom delu priprema. Znamo koliko je ovo takmičenje značajno i svesne smo da nas očekuju najbolje bokserke sveta. Evropska titula nam daje dodatno samopouzdanje, ali i obavezu da nastavimo da napredujemo i dokazujemo se u svakom meču. Motivacija je ogromna, jedva čekam početak takmičenja i priliku da u ringu pokažem sve ono za šta smo se pripremale", poručuje Kristina Kuluhova.

1/5 Vidi galeriju Kristina Kuluhova Foto: SBS (Dušan Milenković)

Šadrina se za Srbiju uvek bori sa posebnom emocijom.

"Svetski kup je takmičenje na kojem se okuplja zaista velika svetska konkurencija i svaki meč nosi poseban izazov. Drago mi je što sam ponovo deo reprezentacije Srbije i što imam priliku da se borim na ovako velikoj međunarodnoj sceni. Iskustvo sa Olimpijskih igara i evropskih prvenstava mnogo mi znači, ali svaki novi turnir donosi novu priču i nove izazove. Atmosfera u reprezentaciji je odlična, pripreme protiču veoma dobro i verujem da ćemo sve tri dati maksimum kako bismo dostojno predstavljale Srbiju. Naš cilj je da u svakom meču pružimo najbolje od sebe", ističe Natalija Šadrina.

1/42 Vidi galeriju Natalija Šadrina - boks, bokserka Foto: BSS, Dušan Milenković

Završni turnir u Taškentu obuhvatiće deset muških i sedam ženskih težinskih kategorija, uz učešće najviše osam takmičara u svakoj kategoriji. Posebnu težinu takmičenju daje i bodovni značaj za Svetsku rang-listu: osvajaču zlatne medalje pripada 300 bodova, srebrne 200, dok bronzana medalja donosi 150 bodova.

Za Srbiju će ovo biti još jedna velika prilika da potvrdi mesto među zemljama koje imaju značajnu ulogu u svetskom ženskom boksu. Sara, Kristina i Natalija u Taškent dolaze sa evropskim titulama, velikim međunarodnim iskustvom i jasnom željom da se nadmeću za najviši plasman.

Tri šampionke. Jedan tim. Jedan cilj – Srbija na svetskom vrhu.

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