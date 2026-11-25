Aktuelna dvostruka olimpijska šampionka u veleslalomu i superveleslalomu Federika Brinjone saopštila je da je zbog povrede završila takmičarsku karijeru.
Ostali sportovi
SUZE I KRAJ VELIKE KARIJERE: Olimpijska kraljica skijanja više ne može na stazu
Slušaj vest
"Posle dva dana na snegu, shvatila sam da mi se noga nije oporavila i da me previše boli. Iz tog razloga odlučila sam da završim takmičarsku karijeru. Ovo je bila teška odluka, uprkos svemu što sam uradila da se vratim, ozbiljnost povrede mi ne dozvoljava. Želela bih da učestvujem u još samo jednoj, poslednjoj trci, javicu vam kada", poručila je Brinjone na Instagramu.
Italijanska skijašica se u utorak vratila na stazu prvi put posle operacije u avgustu, kada su joj ugređene pločice i šrafovi u levo koleno posle višestrukih preloma noge i kidanja prednjih ukrštenih ligamenata.
Brinjone je dva puta bila šampionka sveta 2023. i 2025. godine, a ima srebro i bronzu sa Zimskih olimpijskih igara 2022. i bronzu iz 2018.
(Tanjug)
Reaguj
Komentariši