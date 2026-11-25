"Posle dva dana na snegu, shvatila sam da mi se noga nije oporavila i da me previše boli. Iz tog razloga odlučila sam da završim takmičarsku karijeru. Ovo je bila teška odluka, uprkos svemu što sam uradila da se vratim, ozbiljnost povrede mi ne dozvoljava. Želela bih da učestvujem u još samo jednoj, poslednjoj trci, javicu vam kada", poručila je Brinjone na Instagramu.