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Sedmi Sava osiguranje Beogradski polumaraton, održan 22. novembra, imao je i vrednu pažnje humanitarnu dimenziju. Fondacija „Heroji Beogradskog maratona” je tada najavila novu humanitarnu akciju čiji je cilj prikupljanje sredstava za nabavku savremenog ultrazvučnog aparata za Gastroenterološko odeljenje Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

Andrej Bobocki, inače dobitnik priznanja "Heroj Beogradskog maratona", pokretač je akcije i njeno zaštitno lice i koji, uprkos tome što živi sa Kronovom bolešću, ostvaruje neverovatne sportske rezultate, gde treba naročito spomenuti Ironman 70.3.

Svojim učešćem na 7. Sava osiguranje Beogradskom polumaratonu, Andrej je pokrenuo akciju prikupljanja sredstava, a očekuje da će na 40. Beogradskom maratonu u aprilu ostvariti nimalo lak san, da istrči sve tri trke u dva dana, na 10, 21 i 42 kilometara i time kruniše svoje lične ciljeve, a ujedno i da finalizuje nabavku sredstava za ultrazvučni aparat za decu obolelu od gastroenteroloskih bolesti.

"Uživao sam u trci, atmosferi i energiji ljudi koji su bili deo ove lepe sportske priče. Posebno mi je značilo što sam i deo humanitarne inicijative Fondacije ‘Heroji Beogradskog maratona’ – ‘POLUmaraton. CELO srce.’, kao i ukazano poverenje da budem zaštitno lice nove humanitarne akcije Fondacije ‘Kilometri za zdravlje dece’.Sport za mene odavno nije samo pitanje kilometara, rezultata i ličnih rekorda. Kroz sopstveno iskustvo naučio sam koliko su važni upornost, podrška i solidarnost. Pošto sam i sam kao dete bio pacijent Instituta za majku i dete, ova akcija za mene ima i posebnu ličnu dimenziju. Želim da svoju sportsku priču iskoristim kako bih skrenuo pažnju na važnost boljih uslova dijagnostike i lečenja dece. Verujem da svako od nas može da doprinese, bez obzira na iznos, jer ono što je nekome malo, detetu kojem je pomoć potrebna može značiti mnogo", izjavio je Andrej Bobocki.

Za nabavku ultrazvučnog aparata premijum klase, najnovije generacije Canon Aplio me X, čija je prvobitna vrednost 71.400 evra, potrebno je prikupiti 60.690 evra zahvaljujući kompaniji Beolaser d.o.o. koja je kao prvi koroporativni donator akcije odobrila popust od 15%, odnosno 10.710 eura. Ovim značajnim doprinosom Beolaser je pokazao kako društveno odgovorno poslovanje može da napravi konkretnu razliku.

Iz Fondacije Heroji Beogradskog maratona poručuju:

"Posebno nas raduje što je kompanija Beolaser prepoznala značaj ove humanitarne inicijative i svojim doprinosom već na samom početku akcije napravila značajan korak ka ostvarenju našeg cilja. Želimo da njihov primer bude podsticaj i drugim kompanijama da se uključe i pokažu snagu društveno odgovornog poslovanja. Verujemo da zajedničkim angažovanjem poslovne zajednice, građana i svih ljudi dobre volje možemo da ostvarimo ovaj cilj i obezbedimo deci bolje uslove za dijagnostiku i lečenje. Pozivamo kompanije da nam se pridruže i postanu partneri u stvaranju trajne i konkretne promene za zdravlje dece.”

Od samog početka uz ovu inicijativu su i Dejan Gavrilović, ispred Udruženja Efektiva, i Branko Lazić, bivši košarkaš i reprezentativac, ispred Prime Body centra koji su se pridružili našoj misiji.

Pozivamo građane, kompanije i sve ljude dobre volje da se uključe u akciju. Svaka donacija, bez obzira na iznos, približava nas cilju – da deci obezbedimo kvalitetniju dijagnostiku i bolje uslove lečenja.

Primalac: Fondacija „Heroji Beogradskog maratona”

Broj računa: 160-6000001739144-53

Poziv na broj: 99

Akcija traje do završetka jubilarnog 40. Beogradskog maratona u aprilu 2027. godine.

Foto: Beogradski Maraton