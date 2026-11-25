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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije će u prvoj sedmici predstojećeg izdanja Lige nacija u Brazilu igrati protiv selekcija Češke, Poljske, Holandije i Rusije, saopštila je danas Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB).

Odbojkašice Srbije će u drugoj sedmici, koja je na programu od 16. do 20. juna, u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) igrati protiv selekcija Japana, SAD-a, Francuske i Brazila.

U poslednjoj, trećoj sedmici, koja će trajati od 7. do 11. jula, srpske odbojkašice će ponovo igrati u Brazilu, protiv selekcija Ukrajine, Nemačke, Tajlanda i Kine.

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije će u prvoj sedmici Ligi nacija, koja će trajati od 9. do 13. juna, u Kini igrati protiv selekcija SAD-a, Francuske, Kine i Kube.

1/3 Vidi galeriju Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije na Mediteranskim igrama Foto: OSSRB

U drugoj sedmici, koja je na programu od 23. do 27. juna, odbojkaši Srbije će igrati u Bugarskoj protiv selekcija Nemačke, Turske, Italije i Bugarske.

Tokom poslednje, treće sedmice, koja će trajati od 14. do 18. jula, srpski odbojkaši će se u Brazilu sastati sa selekcijama Brazila, Slovenije, Finske i Argentine.

S obzirom da je potvrđen povratak Rusije u takmičenje, u Ligi nacija će u obe konkurencije nastupiti po 19 reprezentacija.