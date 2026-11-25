Prošlogodišnja šampionka WGM Sofia Pogorelskikh , iako je praktično titulu obezbedila kolo pre kraja, nadigrala je WFM Andreu Stanković i tako sa 8 osvojenih poena (7 pobeda i dva remija) ubedljivo postala prvakinja Srbije za 2026. godinu. Pored šampionskog pehara i prve novčane nagrade Sofia je zaradila i 14 novih rejting poena.

Ipak, najvažnija partija poslednjeg kola bila je između WIM Adele Velikić i WFM Vere Vujović. Ulog je bio veliki. Ne samo osiguravanje vicešampionske titule, već bi Veri pobeda donela i bal za titulu ženskog internacionalnog majstora. Nikada nije lako igrati kada je pobeda imperativ, pa je Vera odigrala loše prvi deo partije i Adela je došla do mnogo bolje, praktično dobijene pozicije. Međutim, težak cajtnot doprineo je ne samo da Adela na pronađe dobitničke poteze, već i da napravi grubi previd koji je Vera odmah iskoristila, osvojila materijal i samim tim zabeležila i pobedu koja joj je donela drugo mesto, vicešampionsku titulu, 64 rejting poena, ali i ono najvažnije, bal za titulu ženskog internacionalnog majstora.