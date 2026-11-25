SOFIA POGORELSKIKH ODBRANILA TITULU: Vera Vujović osvojila normu za WIM
Prošlogodišnja šampionka WGM Sofia Pogorelskikh, iako je praktično titulu obezbedila kolo pre kraja, nadigrala je WFM Andreu Stanković i tako sa 8 osvojenih poena (7 pobeda i dva remija) ubedljivo postala prvakinja Srbije za 2026. godinu. Pored šampionskog pehara i prve novčane nagrade Sofia je zaradila i 14 novih rejting poena.
Ipak, najvažnija partija poslednjeg kola bila je između WIM Adele Velikić i WFM Vere Vujović. Ulog je bio veliki. Ne samo osiguravanje vicešampionske titule, već bi Veri pobeda donela i bal za titulu ženskog internacionalnog majstora. Nikada nije lako igrati kada je pobeda imperativ, pa je Vera odigrala loše prvi deo partije i Adela je došla do mnogo bolje, praktično dobijene pozicije. Međutim, težak cajtnot doprineo je ne samo da Adela na pronađe dobitničke poteze, već i da napravi grubi previd koji je Vera odmah iskoristila, osvojila materijal i samim tim zabeležila i pobedu koja joj je donela drugo mesto, vicešampionsku titulu, 64 rejting poena, ali i ono najvažnije, bal za titulu ženskog internacionalnog majstora.
Ovim porazom Adela je ostala i bez podijuma. WIM Jovana Srdanović remijem u poslednjem kolu dostigla je Adelu po broju poena, ali i presitgla zahvaljujući boljim dodatnim kriterijumima.
- Konačan plasman:
1. WGM Sofia Pogorelskikh 8 poena
2. WFM Vera Vujović 7 poena
3. WIM Jovana Srdanović 6 poena
4. WIM Adela Velikić 6 poena
5. WFM Irina Vujatović 4 poena
Pehare i medalje u ime Šahovskog saveza Srbije i Šahovskog saveza Vojvodine uručio je Josip Dekić, a dodeli su prisustvovali i direktor turnira Šandor Lerinc i glavni sudija turnira FA Almir Gagić.
Ukupni nagradni fond na šampionatu iznosio je 700.000 dinara. Pored 550.000 dinara koje su predviđene raspisom, dodatnih 150.000 dinara linearno je raspodeljeno na šahistkinje koje su osvojile prvih 5 mesta.