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Vladimir Vanja Grbić jedan je od najvećih odbojkaša koje je Srbija ikada imala. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je olimpijsko zlato i bronzu, srebro na Svetskom prvenstvu, kao i brojne medalje na evropskim šampionatima. Član je Odbojkaške kuće slavnih, ali pored sportskih uspeha poznat je i po čvrstim stavovima i principima kojih se ne odriče.

1/5 Vidi galeriju Vladimir Vanja Grbić Foto: ANTONIO SCORZA / AFP / Profimedia, Starsport, Starsport©

Na izuzetno zanimljivom predavanju u "Ragusa habu" otkrio je i nešto što do sada nije bilo poznato široj javnosti – odbio je ponude da se uključi u politički život i preuzme odgovorne funkcije u sportu.

Kako je istakao, ponuđene su mu pozicije u Ministarstvu sporta, ali i u Olimpijskom komitetu Srbije. Ipak, nije želeo da prihvati nijednu od njih, jer smatra da se promene ne mogu napraviti ukoliko čovek postane deo sistema koji želi da menja.

"Nudili su mi već, ministarstvo sporta i Olimpijski komitet. I rekao sam ne, što bi rekao Radovan treći. Za koga je gubitak? Za decu? Nije. Ja gradim sistem, ako hoćeš da pomogneš sistemu, moraš da izađeš iz njega. Iz sistema ne možeš da pomogneš. Zašto? Jer imaš hiljadu podmetačina i osporavanja. Da se privoliš, da izađeš na kompromis, znaš nemoj ovoga, on je naš i slično“, rekao je Grbić, prenosi Mondo.

Objasnio je i zbog čega ne veruje da bi prihvatanjem ministarske funkcije mogao da ostvari ono što smatra neophodnim za srpski sport.

"Sa mesta ministra sporta, jedna ruka od ovog što me izbacio iz svega što je mogao, ja treba da gurnem ruku u isti taj sistem. To je isti đavo, sjaši kurta da uzjaše murta. Što znači da ceo sistem koji funkcioniše sport mora da se menja. Šta znači? Da bi postavio stvari na zdravu bazu, mora da učestvuje ministarstvo sporta, prosvete, zdravlja i finansija. Jednostavno je. Problem je finansiranje."

Grbić ukazao na problem finansiranja sporta

Jedna od glavnih tema njegovog izlaganja bila je raspodela novca i način na koji se finansira sport u Srbiji. Grbić smatra da se sredstva ne usmeravaju na pravi način, posebno kada je reč o deci i razvoju sportskih programa.

"Da li je sport amaterska i neproduktivna kategorija ili je produktivna? Kod nas je produktivna koja se trenira kao amaterska. Imate nekoliko sportova koji su favoriti i koji dobijaju veliku količinu novca. Nikad nije bilo više para u sportu i nikada nisu bili lošije raspoređeni. Imate dva košarkaška kluba koji imaju veći budžet od ministarstva sporta. O čemu pričamo?"

Prema njegovim rečima, neophodno je napraviti dugoročnu strategiju koja neće zavisiti od toga ko se u određenom trenutku nalazi na vlasti.

"Da bi sistem funkcionisao, potrebno je da se postavi na zdravoj osnovi. Potrebni su kvalitetni i kvalifikovani ljudi koji će da vode strategiju, ali ne da strategija bude mrtvo slovo na papiru, već da se pravi na 10-20 ili 50 godina i ko god da dođe, mora toga da se drži. To je strategija koja pravi priču prema budućnosti."

"Ako će nešto stvarno da se promeni - tu sam!"

Iako je odbio političke ponude, Grbić je poručio da nije odustao od ideje da pomogne srpskom sportu i društvu. Naprotiv, spreman je da se uključi ukoliko bude postojala iskrena namera da se stvari promene.

"Ako će nešto stvarno da se promeni, tu sam da pomognem. Ako će da bude kao i do sada - doviđenja. Ja sam pre 10 godina napravio Nacionalni projekat za revitalizaciju nacije. Ne dam. Ovo što radim na svom kampu je istraživanje za taj nacionalni projekat. To uključuje endokrinologe, sociologe, nutricionistu, mnoge stvari koje sve živo okupljaju. Što bi unelo radikalnu promenu u školskom, zdravstvenom i finansijskom sistemu."

Grbić je potom detaljno objasnio kako zamišlja promene, posebno kada je reč o ulaganju u decu i njihov fizički razvoj. Iznio je i konkretnu računicu prema kojoj bi država mogla da izdvoji po 50 evra mesečno za svako dete u osnovnoj i srednjoj školi.

"Otprilike imamo oko 760.000 dece u osnovnoj i srednjoj školi. Kada bi država izdvajala po 50 evra za svako dete mesečno, da pokrije troškove trenera, fizioterapeuta, merilaca, psihologa, medicinara i tako dalje, to je 450 miliona godišnje. Jel tako? Za 10 godina je to 4,5 milijardi. Da li znate koliko Srbija izdvaja godišnje za zdravstvenu zaštitu? 4,5 milijardi", pojasnio je Vanja.

Vanja Grbić Foto: Zorana Jevtić

Smatra da bi besplatni programi, stručni ljudi i redovno praćenje razvoja dece dugoročno doneli velike koristi, ne samo sportu već i zdravstvenom sistemu.

"Kada bi uložila u bazični program, da sve bude besplatno za decu, da pismeni ljudi rade sa decom, da se testiraju na svaka 3 meseca, da se na osnovu njihovih sposobnosti pravi program koji je realan i za školu i fizičko vaspitanje i za program manjih kategorija. Da se zaposli tih 25.000 ljudi sa Biroa, da se postavi zdrava baza ona koja treba da bude za sport mlađih kategorija, kasnije i za vrhunski sport. Garantujem da bi u roku od 10 godina imali duplo manja izdvajanja za zdravstvenu zaštitu."

"Nikola i ja smo nedostojni"

Grbić je ukazao i na problem političkog uticaja u sportskim institucijama, ali i na iskustva koja su on i njegov brat Nikola imali u prošlosti.

"Ali, imamo problem, IMT i AKMD - Ima li mene tu i A, koji je moj deo? Politiku ne interesuje da napravi sistem, to je broj jedan, broj dva ministar kao takav mora da ima svoje pomoćnike, sekretare i tako dalje, što je struktura koja mora da postoji i koja će da radi po nalozima ministara. Sada će da se postave neki drugi ljudi."

Govoreći o Olimpijskom komitetu Srbije, istakao je da bi na čelu te institucije trebalo da budu ljudi koji zaista poznaju sport i razumeju njegove potrebe. Otkrio je i da je ranije prošao kroz proces izbora, ali da je tada stekao utisak da nije dobrodošao.

"Olimpijski komitet postavlja politika isto, možda se nešto promeni, možda hoće da postave nekoga ko je zaista sportista i ko se zaista razume. To je najreprezentativnije telo srpskog sporta i moraš da ih postaviš na identičan način. Prošao sam proces izbora u Srbiji, stavljeno mi je do znanja da nisam dostojan. Da sam protivnik države. To sam prošao sa njima i više me ne interesuje u životu, ja 2016. godine, moj brat Nikola 2019. godine", zaključio je Vanja Grbić.

Njegovo izlaganje tako je otvorilo važno pitanje budućnosti srpskog sporta, ali i pokazalo da jedan od najvećih naših sportista ne želi da prihvati funkciju samo zbog titule, već insistira na konkretnim promenama sistema.

Kurir sport/Mondo