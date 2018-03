(FOTO) VANJA GRBIĆ ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE: Od čega ste se plašili, ja sam se hvatao za rogove. Kad sam pobedio... onda me je us**lo je l' da?

"Čega ste se bojali da pričate, ja sam vikao na sav glas. Od čega ste se plašili, ja sam se hvatao za rogove. Gde ste vi odustajali, za mene je bio početak. Kada su izgledi bili nula i vi gledali sebe, proglašavali ste me ludim što se borim za sve. Kad sam pobedio... onda me je usr*lo je l' da?", šerovao je popularni Vanja svoj post koji je nedavno okačio, a uz sve to dodao:

"Neću jer nisam isti. Jer sam ponosan. Dosledan. Kad vam treba da znate šta je pravo i vredno i kad želite da znate kako umirete za ono u šta verujete... tu ćemo se sresti vi i ja... uz osmeh ponovnog buđenja", napisao je Vanja, a njegova poruka naišla je na opšte oduševljenje pratilaca na društvenim mrežama.

Vanja Grbić je jedan od najboljih srpskih odbojkaša svih vremena. Član je odbojkaške Kuće slavnih. Ukupno je u dresu reprezentacije osvojio 14 medalja i proglašen za najboljeg igrača Evrope 2000. godine.

Najveći uspeh postigao je na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000, kada je nacionalni tim osvojio zlatnu medalju, a Vanja nosio zastavu SR Jugoslavije na otvaranju Igara.

