VOJVODINA JE NOVI-STARI ŠAMPION: Novosađani na krilima Mehića odbranili trofej

Voša je oba puta slavila na svom terenu, u trećem susretu je poražena na gostovanju u dvorani "Pendik", ali su Pazarci poklekli u četvrtom duelu i ostali bez majstorice. Zasluženo je Vojvodina trijumfovala i potvrdila nadmoć na našim prostorima, posle velike borbe u ovom meču, za 15. titulu u klupskoj istoriji.

Posle meča predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljica izjavio je:

''Presrećan sam zbog osvojene 15 titule prvaka države, čestitam mojim igračima i stručnom štabu na sjajnoj partiji. Pokazali su kako se bori za boje kluba i grada Novog Sada. Zahvaljujem se gradonačelniku Novog Sada, sponzorima i nasim vernim navijačima na velikoj podrsci. Takođe želim da iskoristim priliku da čestitam sportstkim rivalima odbojkaškom klubu Novi Pazar na izuzetnoj korektnosti kao i na svim sportskim uspesima koje su ostvarili ove sezone. Večeras je u Novom Pazaru pobedila odbojka!''.

Trener Novosađana takođe je iskoristio priliku da pohvali svoje igrače na angažovanju:

''Neverovatno teška utakmica za nas, rizikovao sam sa Kujundžićem na korektoru i to je odnelo prevagu. Čestitam Novom Pazaru, ali zasluženo smo slavili. Takođe, čestitam i mojim mocima, upravi, navijačima. Mnogo ljudi je došlo iz Novog Sada, pa smo se i ovde osećali kao kod kuće", rekao je Osmankač, koji je Voši doneo poslednje dve titule.

Vojvodinu je do trijumfa za konačnih 3:1 u seriji predvodio David Mehić sa 19 poena, a pratili su ga Miran Kujundžić sa 15, te Radiša Stevanović i Miloš Vemić sa po osam poena.

"Neverovatna atmosfera, u pozitivnom smislu. Bilo je pravo uživanje igrati. Nije ličilo na našu ligu, gde su hale poluprazne. Krvavo smo radili cele sezone i bili najbolji kad je najpotrebnije, iako smo do večeras svaki put gubili u Pazaru", naveo je primač Novosađana Vemić.

Najefikasniji akter meča bio je Novopazarac Irfan Hamzagić sa 24 poena.

"Čestitam mojoj ekipi na dobrom meču i dobroj sezoni. Izgurali smo je s prvom šestorkom, koja je bila i sjajna i bajna, a nekada i malo slabija. Vojvodina je pokazala da nije slučajno toliko puta bila šampion. U trećem i četvrtom setu je bilo očigledno da smo emotivno i fizički ispražnjeni, bez goriva", ocenio je trener Pazara Hamza Zatrić.

Po 17 poena u poraženom timu upisali su Marko Vukašinović i Marko Radosavljević, dok je Aleksa Polomac dodao 11.

"Vruća je glava, pa je jako teško da komenatrišem. Ne znam šta je to malo nedostajalo večeras, verovatno je to bio servis. Nije služio nikoga od nas i Vojvodini je to bilo dovoljno. Utakmica i cela serija za pamćenje. Nažalost, neće biti puno sna večeras", konstatovao je primač poraženog tima Marko Vukašinović.

Pred rekordnih 1.800 gledalaca, utakmica u dvorani Pendik trajala je dva sata i 15 minuta.

"U Pazaru su večeras pobedili sport i odbojka. Pobedila je i publika, koja je na divan način navijali za svoj tim, a pobedu rivala ispratila aplauzom. Atmosfera je bila fantastična. Ovo je najbolji način da se predstavimo, kao veliki sportski centar u Srbiji", zaključio je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.

