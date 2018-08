BORKOVIĆ PONOVO NA VRHU EVROPE: Srbin sa 12. mesta u Holandiji do vođstva u generalnom plasmanu (FOTO)

Najbolji srpski automobilista Dušan Borković ponovo je izbio na čelo generalnog plasmana TCR Evropa šampionata, pošto je na prvoj trci petog trkačkog vikenda u Holandiji zauzeo šesto mesto i osvojio novih osam bodova.

On je na prvom mestu prestigao dosadašnjeg lidera Mikela Askonu i sada sa 119 bodova ima tri više od drugoplasiranog Nađa i pet od trećeplasiranog Španca Askone.

Vozač NIS Petrol tima u saradnji sa Target Competition timom u svom automobilu Hyundai i30 N sa brojem 62, prvi put u karijeri takmičio se na stazi u Asenu u Holandiji. U prvom delu kvalifikacija bio je šesti čime je izborio pravo učešća u drugoj rundi.

Nažalost, dobio je kaznu zbog navodne vožnje van staze, pa mu je poništen najbolji krug i dodeljena mu je 11. pozicija na startu. Ducinim mukama tu nije kraj, pošto je zbog kazne s prošle trke u Mađarskoj pomeren za još tri mesta, pa je po rasporedu na prvoj trci trebalo da startuje kao 14, u konkurenciji 22 vozača.

Ipak, nakon uloženih prigovora, organizator je priznao da je pančevački as ostvario sedmo najbrže vreme i doneo konačnu odluku da Borković prvu trku, zbog kazne s Hungaroringa započne s 10. mesta, a nedeljnu, zbog inverzivnog poretka, sa četvrte pozicije.

Buran start i snažan udarac koji je pretrpeo od Kroesa, onemogućio je Ducu da se probije napred i izgubio je dve pozicije. Punih pet minuta Borkovića je kočio Deni Kroes, što je dovelo do toga da se grupa vodećih takmičara poprilično odvoji.

Međutim, do izražaja je došlo Borkovićevo strpljenje, a kada je napokon preskočio prvog konkurenta, krenula je savršena trka za našeg jedinog predstavnika u prestižnom planetarnom šampionatu.

Nije mnogo prošlo kada je Borković fantastičnim manevrom iza sebe ostavio još dva konkurenta, među kojima i vodećeg u generalnom plasmanu Mikela Askonu. Nije se tu zaustavio srpski šampion, koji je nedugo zatim obišao i Paulsena i izbije na osmo mesto.

Na manje od pet minuta do kraja trke Borković je prestigao još jednog velikog rivala u borbi za titulu, Džoša Fajlsa i tako ponovo popravio plasman. Ušlo se u poslednji krug, a Borković je krenuo u poslednju poteru za Maksimom Potijem, koga je veličanstvenom vožnjom pre prolaska kroz cilj obišao i tako došao do šestog mesta.

"Znao sam da će biti izuzetno teško, jer su me pred kvalifikacije zaplašili kaznom zbog skraćivanja staze, pa sam vozio pažljivije, ali i sporije na kvalifikacijama. Na kraju su me i kaznili, ali kada sam tražio dokaz, nisu imali kud nego da priznaju moje sedmo mesto, odnosno deseto zbog kazne iz prošle trke. Srećan sam i izmenadjen što su uvazili našu žalbu. Na startu stvarno nisam imao sreće, udarili su me dvojica vozača, ali sam posle ušao u odličan ritam i po vožnji sam imao rezultat za prva tri mesta. Nažalost, na ovako teškoj stazi gde sam bio sporiji od drugih na pravcima, nisam uspeo sve da ih obiđem. Vodim u generalnom plasmanu, ali sada mi je Nađ prišao na tri boda, a Askona je na minus pet, pa šampionat postaje sve zanimljiviji. U nedelju startujem sa četvrtog mesta i bilo bi jako lepo da se popnem na podijum i učvrstim se na čelu šampionata. Motiv će mi biti ogromna podrška navijača širom Evrope, pre svega iz moje Srbije i mog Pančeva. Uz pomoć sponzora i celog tima, verujem u još lepše vesti iz Holandije", rekao je Borković posle prve trke.

Druga trka petog vikenda šampionata TCR Evropa biće vožena u nedelju u 11 sati, uz direktan prenos na RTS 2 i Sport klubu 1. Borković startuje sa četvrtog mesta čime umnogome povećava izglede da učvrsti prvu poziciju u TCR Evropa šampionatu.

Poslednja dva trkačka vikenda na programu su u septembru u Monci, odnosno oktobru u Barseloni.

