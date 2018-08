SA SRPSKIM GRBOM NA GRUDIMA HARA EVROPOM, A ZA NJEGA NISTE NI ČULI: Ovo je triatlonac iz Bečeja koji pronosi slavu naše zemlje, ali ne može sam! (VIDEO)

Takmičenje je održano u Cirihu.

Drugi je na cilj stigao Švajcarac Kistler, dok je treći bio turski takmičar Čevik.

"Trka je bila odlična, vodio sam od početka do kraja. Od novembra sam se naporno pripremao za ovu sezonu i rezultati su došli. Trenirati sport je naporno, dok ovde treba uskladiti čak tri potpuno različite discipline i biti podjednako dobar u sve tri. Dnevno treniram i po sedam sati. Prošle godine je falila i sportska sreća, nisam je imao na Evropskom prvenstvu u Dizeldorfu, ali ove godine mi se vratila i donela tri pobede u naručje. Naravno sve to uz vredan rad, naporne ali i pametne treninge. Do sada imam skor tri od tri u pobedama i prezadovoljan sam", rekao je Burić i nastavio:

foto: privatna arhiva

"Start trke je bio masovan, sa plaže smo utrčavali u ciriško jezero na Landivizeu. Snašao sam se odlično u gužvi i izborio se za čelnu poziciju u vodećoj grupi, zatim se odvojio od njih i na kraju plivačkog segmenta ostvario značajnu prednost u odnosu na najveće rivale. U biciklističkom segmentu sam vozio usamljen celu deonicu, ali nisam posustao i uspeo sam da održim prednost sa plivanja, iako sam znao da je drugoplasirani Švajcarac odličan biciklista. Osetio sam još tada da je ovo moja trka i iako sam u drugoj tranziciji imao grešku, zbog loše signalizacije krenuo sam da trčim u pogrešnom smeru i izgubio sam oko minut vraćajući se na početak, na trčanju sam vratio razliku i uspešno osvojio prvo mesto".

foto: privatna arhiva

Buriću sledi Evropski kup u Turskoj.

"Nadam se da moji odlični rezultati neće proći nezapaženo, ta da ću pronaći partnere i sponzore, koji će mi obezbediti uslove, kako bih mogao ravnopravno da se suprotstavim ostalim takmičarima iz Evrope", zaključio je Burić.

foto: privatna arhiva

foto: privatna arhiva

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: privatna arhiva)





Kurir

Autor: Kurir