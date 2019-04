VANJU GRBIĆA PUKLE EMOCIJE: Legendarni odbojkaš se prisetio dvojice prerano preminulih prijatelja! Svima nam je uputio važan ŽIVOTNI savet (FOTO)

1996, Danska kvalifikacije za OI u Atlanti . Partija preferansa sa Dejanom Brdjovicem i Zarkom Petrovicem, moja 2 rano preminula saborca i pod budnim okom eksperta trenera i prijatelja @draganmihailovic . Neke stvari ostanu usecene u memoriju. Utakmice pobede porazi...ali ovaj deo karijere je najlepsi. Nedostajete. Jako. Za jednu kafu, jednu partiju, jedan stisak ruke i ono cuveno pitanje "Kakav si zveri"? Nekom sam i ja bio mladji brat. I ucio. Cuvajte svoje prijatelje i svoje bliznje. Ne znate sta nosi zivot. #prijatelji #braca #drugari #sport #odbojka

A post shared by Vladimir Grbic (@vladimir_grbic) on Apr 10, 2019 at 11:47pm PDT